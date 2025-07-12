РФ обстреляла центр Славянска: есть жертва, повреждены админздание и школа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Славянской военной администрации Вадима Ляха.

Местные власти выражают соболезнования родным и близким погибшего. Спасательные службы работают над ликвидацией последствий атаки.

По предварительной информации, есть жертвы: погиб мужчина 1990 года рождения, несколько человек получили ранения.

В результате обстрела поврежден торговый комплекс, станция техобслуживания, учебное заведение и административное здание.

Утром 12 июля Славянск подвергся новому обстрелу со стороны РФ. Около 8:00 вражеские снаряды попали в центральную часть города - вблизи автовокзала.

Атака на Славянск

Напомним, что 27 января российские войска атаковали Славянск, нанеся ракетный удар по гражданской инфраструктуре города.

3 января российские войска нанесли удар авиабомбой с модулем УМПК по частному сектору Славянска, в результате чего пострадали четыре человека, среди которых двухлетний ребенок.

22 сентября 2024 года оккупанты сбросили на Славянск авиабомбу весом 250 кг. В результате атаки были пострадавшие.

А в конце августа 2024 года россияне атаковали Славянск кассетными снарядами. В городе возникли проблемы со светом.

В ночь на 31 октября 2024 года Россия обстреляла Краматорск и Славянск. В Краматорске пострадала промышленная зона, а в Славянске был поврежден комбинат.

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