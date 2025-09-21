РФ обстріляла Костянтинівку "Смерчами", артилерією і дронами: є жертви та поранені

Армія РФ у неділю, 21 вересня, атакували Костянтинівку Донецької області з артилерії, РСЗВ та дронами. Внаслідок обстрілів є загиблі та постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Костянтинівської МВА Сергія Горбунова в Facebook.
Зранку окупанти обстріляли місто зі ствольної артилерії та атакували FPV-дроном. За словами голови МВА, загинула людина. Ще одна людина була травмована під час руху в автомобілі внаслідок удару безпілотника.
Внаслідок артилерійського обстрілу постраждали ще двоє мешканців Костянтинівки. Вони звернулися до лікарні в місті Дружківка.
Пізніше Горбунов повідомив, що росіяни обстріляли Костянтинівку з реактивних систем залпового вогню "Смерч". Також здійснено авіаудар керованою авіабомбою ФАБ-250 з УМПК. Через атаки є значні пошкодження у місті.
Окрім цього, ворог відкрив вогонь зі ствольної артилерії по житлових кварталах міста. Внаслідок обстрілу загинула одна особа.
Фото: РФ обстріляла Костянтинівку 21 вересня (facebook.com/sergij.gorbunov)
В ніч на 21 вересня росіяни випустили по Україні 54 дрони, з яких близько 30 - це "Шахеди". Сили ППО знешкодили 33 дрони. Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 8 локаціях.
Як повідомив президент Володимир Зеленський, РФ за тиждень випустила по Україні 1500 ударних дронів, 1280 керованих авіаційних бомб і 50 ракет різних типів.
Мер Ніжина заявив, що загарбники застосували новий вид атаки - скинули невідомі вибухові речовини.