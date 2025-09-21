ua en ru
Нд, 21 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський розповів, скільки дронів, ракет і КАБів випустили росіяни за тиждень

Київ, Неділя 21 вересня 2025 11:23
UA EN RU
Зеленський розповів, скільки дронів, ракет і КАБів випустили росіяни за тиждень Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти за тиждень випустили по Україні понад 1500 ударних дронів. Також загарбники застосували понад 1280 керованих авіаційних бомб і 50 ракет різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в Telegram.

"У цій зброї знайдено тисячі іноземних компонентів - більш ніж 132 тисячі - із різних країн. Європа, Америка, Китай, Японія й десятки інших", - заявив глава держави.

Як наголосив Зеленський, якщо не зупиняти Росію, виробництво зброї у великих масштабах точно стане загрозою для країн Європи й Тихоокеанського регіону. На його думку, сильні санкції - інструмент, який допоможе це зупинити.

"Потрібно перекрити всі можливі шляхи постачання, обходу санкцій, тиснути на країни та окремі компанії, які їм допомагають. Партнери мають цю силу - силу, яка має захищати життя. Ми розраховуємо на те, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу буде справді болючим та що США приєднаються до європейців", - додав він.

Масований удар по Україні 20 вересня

У ніч проти 20 вересня Росія завдала нового масованого удару по Україні, випустивши 40 ракет і 579 дронів.

У Дніпрі ракета з касетним боєприпасом поцілила в багатоповерхівку: загинула одна людина, ще близько 30 отримали поранення.

Під обстрілами також опинилися Миколаїв, Павлоград, Чернігівська, Одеська та Хмельницька області. Більше подробиць про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні Атака дронів
Новини
Українські розвідники уразили три гелікоптери Мі-8 та дороговартісну РЛС у Криму
Українські розвідники уразили три гелікоптери Мі-8 та дороговартісну РЛС у Криму
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто