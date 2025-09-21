Зеленський розповів, скільки дронів, ракет і КАБів випустили росіяни за тиждень
Російські окупанти за тиждень випустили по Україні понад 1500 ударних дронів. Також загарбники застосували понад 1280 керованих авіаційних бомб і 50 ракет різних типів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в Telegram.
"У цій зброї знайдено тисячі іноземних компонентів - більш ніж 132 тисячі - із різних країн. Європа, Америка, Китай, Японія й десятки інших", - заявив глава держави.
Як наголосив Зеленський, якщо не зупиняти Росію, виробництво зброї у великих масштабах точно стане загрозою для країн Європи й Тихоокеанського регіону. На його думку, сильні санкції - інструмент, який допоможе це зупинити.
"Потрібно перекрити всі можливі шляхи постачання, обходу санкцій, тиснути на країни та окремі компанії, які їм допомагають. Партнери мають цю силу - силу, яка має захищати життя. Ми розраховуємо на те, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу буде справді болючим та що США приєднаються до європейців", - додав він.
Масований удар по Україні 20 вересня
У ніч проти 20 вересня Росія завдала нового масованого удару по Україні, випустивши 40 ракет і 579 дронів.
У Дніпрі ракета з касетним боєприпасом поцілила в багатоповерхівку: загинула одна людина, ще близько 30 отримали поранення.
Під обстрілами також опинилися Миколаїв, Павлоград, Чернігівська, Одеська та Хмельницька області. Більше подробиць про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.