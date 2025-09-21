Новий вид атаки. Окупанти скинули на Ніжин невідомі вибухові речовини, - мер

Російські загарбники скинули невідомі вибухові речовини на Ніжин Чернігівської області. Це новий вид атаки, який застосували окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Ніжина Олександра Кодолу, якого цитує "Суспільне".

"Це новий вид атаки, до цього такого росіяни не застосовували. Поки фахівці розбираються, що то були за вибухові речовини. На щастя, жодна людина не зазнала поранень і жодна автівка не пошкоджена", - зазначив Кодола.

За його словами, 19 вересня на одну з центральних вулиць міста окупанти скинули з дронів невідомі вибухові речовини.

Удари по Ніжину

Впродовж 14-15 вересня Ніжин зазнав найбільшої атаки за час повномасштабної війни. Повітряна тривога в Ніжинській громаді безперервно тривала загалом понад 16 годин. Окупанти запустили десятки дронів, були влучання.

За словами мера міста, війська РФ поцілили по кількох об’єктах критичної інфраструктури. По одному підприємству було подвійне ураження, через що в деяких районах Ніжина тимчасово не було енерго- та водопостачання.

Також в ніч на 21 вересня росіяни обстріляли рятувальників у Ніжинському районі, які гасили пожежу після атаки дронів.