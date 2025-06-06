Транспортний колапс у Києві: що відбувається з метро і на дорогах після атаки РФ

Рух транспорту в Києві після масованої ворожої атаки в ніч на п'ятницю, 6 червня, суттєво ускладнений. На деяких дорогах утворились затори.

Докладніше про зміни в роботі київського метрополітену, ситуацію на дорогах і розклад кільцевої електрички, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Які станції метро в Києві закриті

Згідно з інформацією прес-служби КП "Київський метрополітен" у Facebook, унаслідок масованого обстрілу столиці було пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями "Дарниця" - "Лівобережна" червоної лінії метро.

Поїзди наразі рухають лише між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна" з інтервалом орієнтовно 4 хвилини 30 секунд.

При цьому наземна частина станцій "Дніпро" - "Лісова" тимчасово закриті на вхід та вихід.

У столичній підземці повідомили, що на місці працюють всі необхідні фахівці (зокрема фахівці з відновлення й ремонту колій та мереж метрополітену).

Орієнтовний термін робіт - доба.

Уточнюється, що до повного відновлення колій для перевезення пасажирів зможуть задіяти лише ті поїзди метро, які перебували на нічному відстої у тупиках підземних станцій.

"Просимо віднестися з розумінням до тимчасового режиму руху поїздів", - наголосили у комунальному підприємстві.

Публікація КП "Київський метрополітен" (скриншот: facebook.com/kyivmetro)

Що відомо про маршрут дублюючого автобуса

Дещо згодом у КП "Київський метрополітен" повідомили, що з огляду на ситуацію, що склалась, між станціями "Лісова" та "Арсенальна" було організовано дублюючий автобусний маршрут №1М.

Зазначається, що автобуси курсують за таким маршрутом:

у напрямку від станції метро "Лісова" до "Арсенальної" - вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро "Арсенальна";

у зворотному напрямку - тим же маршрутом, крім відрізку між станціями метро "Дарниця" - "Чернігівська".

"Транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка", - уточнили у комунальному підприємстві.

Наголошується, що цей маршрут працюватиме на час обмежень у роботі метрополітену.

"Просимо пасажирів враховувати зміни під час планування поїздок", - додали у прес-службі столичного метрополітену.

Дублюючий автобусний маршрут (скриншот: facebook.com/kyivmetro)

Що відбувається зранку на дорогах столиці

Згідно з інформацією місцевих пабліків, дістатись місця призначення пасажирам громадського транспорту в деяких локаціях Києва сьогодні непросто.

Скупчення людей спостерігались, зокрема, неподалік станції метро "Лісова".

"У зв'язку з російською атакою та деякими закритими станціями метро утворюються великі черги на наземний транспорт. Майте на увазі - виходьте завчасно", - повідомили у Telegram-каналі "Київ Оперативний" та оприлюднили відповідне відео.

На кадрах можна побачити, що на узбіччі дороги - велика кількість громадян, які намагаються кудись доїхати.

Схожа ситуація спостерігалась і біля метро "Чернігівська".

"Шановні водії! Якщо маєте вільні місця у своїх автівках - підбирайте людей з зупинок. Це не важко і не потребує якихось фінансових затрат. 2-3 людини і вже Ок. Ми ж всі разом варимося у цьому. Ви ж бачите, яка жесть", - написали автори Telegram-каналу.

Не менш складною є ситуація в деяких інших місцях столиці.

"В автобус просто не пропихнешся. А місто скували кілометрові затори. Добиратися у справах доведеться дуже довго", - повідомили у Telegram-каналі "Київ ІНФО", публікуючи відповідні кадри.

Тим часом прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram зранку повідомила, що через наслідки обстрілів у столиці було змінено маршрути тролейбусів на вулиці Вадима Гетьмана

Крім того, на ділянці вул. Вадима Гетьмана - від вул. Антона Цедика до вул. Олекси Тихого - було перекрито рух транспорту (обмеження вводили працівники поліції).

У КМДА уточнили, що у зв'язку з цим тролейбуси курсували так:

№27 - до Індустріального шляхопроводу та вул. Дегтярівської;

№ 30 - через станцію метро "Лук'янівська", Севастопольську площу та далі за звичним маршрутом;

№22 та №42 - рух організовано наступним чином: Севастопольська площа, просп. Повітряних Сил, вул. В'ячеслава Чорновола, вул. Юрія Іллєнка та вул. Дорогожицьку, далі за власними маршрутами.

"Частина тролейбусів маршруту №42 тимчасово курсує лише від станції метро "Либідська" до Індустріального шляхопроводу", - розповіли пасажирам.

Громадян закликали враховувати зміни в русі транспорту під час планування поїздок і стежити за оперативною інформацією на офіційних ресурсах.

Публікація КМДА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Варто зазначити також, що на тлі транспортного колапсу в Києві суттєво зросли ціни на таксі.

Як курсують поїзди київської міської електрички

Згідно з інформацією прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook, київська міська електричка підстраховує метро.

"Поки колеги з метрополітену працюють над відновленням пошкодженої лінії, Kyiv City Express допомагає мешканцям лівого берега дістатися на правий без зайвих труднощів", - уточнили у компанії.

Наголошується, що всі поїзди кільцевої електрички курсують за розкладом.

Зазначається, що мешканці Дніпровського району, де було пошкоджено лінію метрополітену, можуть скористатися станціями міської електрички:

"Русанівка";

"Лівобережна";

"Дарниця";

"Березняки".

"Бажаємо колегам швидкого завершення ремонту та завжди готові підставити плече! Обирайте зручну станцію відправлення та будуйте свій маршрут", - підсумували в акціонерному товаристві.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)