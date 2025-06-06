Ціни на таксі в Києві злетіли після атаки РФ: скільки доведеться заплатити за поїздку

Через ранкову атаку РФ на Київ 6 червня червону гілку метро частково виведено з ладу - поїзди курсують лише на правому березі столиці. Це спричинило ажіотаж на таксі та різке зростання тарифів.

Про це повідомляє РБК-Україна.