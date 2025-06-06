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Ціни на таксі в Києві злетіли після атаки РФ: скільки доведеться заплатити за поїздку

П'ятниця 06 червня 2025 10:03
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Ціни на таксі в Києві злетіли після атаки РФ: скільки доведеться заплатити за поїздку Фото: Ціни на таксі у Києві 6 червня (pixabay)
Автор: Тетяна Веремєєва

Через ранкову атаку РФ на Київ 6 червня червону гілку метро частково виведено з ладу - поїзди курсують лише на правому березі столиці. Це спричинило ажіотаж на таксі та різке зростання тарифів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Сервіси замовлення таксі зранку у п’ятницю, 6 червня, зазначають, що у Києві спостерігається підвищений попит. Деякі сервіси просто констатують той факт, що ціни зараз вищі через підвищений попит, а деякі вказують суму націнки – вона становить понад 50% стандартної вартості таксі.

Наприклад, щоб дістатися від станції метро "Лівобережна" до "Вокзальної", доведеться заплатити від 620 до 743 гривень - залежно від обраного сервісу та без урахування знижок.

Ціни на таксі в Києві злетіли після атаки РФ: скільки доведеться заплатити за поїздку
Скриншот із додатка для замовлення таксі, РБК-Україна

Ціни на таксі в Києві злетіли після атаки РФ: скільки доведеться заплатити за поїздкуЦіни на таксі в Києві злетіли після атаки РФ: скільки доведеться заплатити за поїздку
Скриншот із додатка для замовлення таксі, РБК-Україна

Ціни на таксі в Києві злетіли після атаки РФ: скільки доведеться заплатити за поїздкуСкриншот із додатка для замовлення таксі, РБК-Україна

Атака на Україну 6 червня

Нагадаємо, у ніч на 6 червня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні з використанням "Шахедів", балістики, "Калібрів" і крилатих ракет із Ту-95МС.

Під обстріли потрапили Київ, Львівщина, Чернігів, Луцьк і Тернопіль. В останньому регіоні зафіксували наймасованішу атаку за час війни - у місті "прильоти", перебої зі світлом та задимлення.

У столиці внаслідок атаки пошкоджено колії та кабелі на перегоні між станціями "Дарниця" - "Лівобережна". Червона гілка метро працює лише на правому березі - від "Академмістечка" до "Арсенальної".

На лівому березі запущено дублюючий автобусний маршрут №1М. Відновити роботу метро планують орієнтовно за добу.

Також частина лівого берега Києва залишилася без світла.

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