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Дневной обстрел Харькова: названо число пострадавших

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Харьков, Понедельник 30 мая 2022 19:32
Дневной обстрел Харькова: названо число пострадавших Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В результате дневного обстрела Харькова и области пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советника главы Харьковского облсовета Наталии Поповой.

Она рассказала, что от обстрелов Харькова пострадали 2 человека. При этом один из них ребенок.

При этом в результате атаки войск РФ на населенные пункты Харьковской области был ранен один человек.

Напомним, ранее стало известно, что российская армия в понедельник, 30 мая, вновь обстреляла Николаев. Вражеские силы применили артиллерию.

Также мы писали, что обстрелы Николаева начались еще утром 30 мая.

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