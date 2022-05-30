Дневной обстрел Харькова: названо число пострадавших
Иллюстративное фото (Getty Images)
В результате дневного обстрела Харькова и области пострадали три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советника главы Харьковского облсовета Наталии Поповой.
Она рассказала, что от обстрелов Харькова пострадали 2 человека. При этом один из них ребенок.
При этом в результате атаки войск РФ на населенные пункты Харьковской области был ранен один человек.
Напомним, ранее стало известно, что российская армия в понедельник, 30 мая, вновь обстреляла Николаев. Вражеские силы применили артиллерию.
Также мы писали, что обстрелы Николаева начались еще утром 30 мая.
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