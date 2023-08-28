РФ облаштувала смугу перешкод на кордоні, але 35-40% наших дронів долітають до цілі, - Economist

Зазначається, що потужна система ППО та радіоелектронної боротьби Росії означає, що будь-яка українська атака вимагає ретельного планування. Проте Україна розробила алгоритми, які, схоже, працюють.

Так, оператори починають свої атаки рано вранці, коли концентрація ворожих військових може знижуватися. Вони здійснюють атаку таким чином, аби постійно тримати систему ППО ворогу у напрузі.

The Economist пише, що українці збирають розвіддані (часто від західних партнерів) про радари, засоби радіоелектронної боротьби і протиповітряної оборони росіян.

Водночас Росія не може заблокувати всю свою величезну територію.

"Якщо ви можете проскочити 60 км станцій глушіння на кордоні, ви в російській глибинці, і гра розпочалася", - говорить джерело видання.

Так, близько 35-40% українських безпілотників прориваються до своєї цілі.

Зазначається, що кампанія з використання безпілотників Україною зараз активізується з кількох причин. Резонансні удари по Москві покликані мати психологічний вплив, наближаючи пересічних росіян до реальності війни. Але українські військові інсайдери кажуть, що більшість їхніх операцій безпосередньо підтримують контрнаступ, який триває вже три місяці.

Так, безпілотники націлюються на склади пального, логістику, склади боєприпасів і маршрути доставки. Операції можуть здійснюватися на запит командувачів бригад, які можуть знати, де знаходяться ті чи інші військові об’єкти росіян, але не можуть "дотягнутись" до них.

Для таких атак Україна може використовувати одразу кілька видів дронів-камікадзе, серед яких, як повідомляє видання, модель "Морок", що здатна пролетіти на кількасот км вглиб території РФ.

Атаки на Росію

Останнім часом на території Росії почастішали вибухи та пожежі, а росіяни почали скаржитися на "атаки".

Наприклад, вчора вночі було гучно в Курську. Місцеві жителі, що також нібито чули автоматні черги. Джерела РБК-Україна в СБУ повідомили, що причиною вибухів стала атака на військовий аеродром.

До того ж, в ніч проти 23 серпня Москву та Підмосков'я атакували невідомі безпілотники. Пізніше стало відомо про закриття всіх аеропортів та введення плану "Килим" із забороною на виліт та посадку літаків. Його застосовують у випадках, коли у небі засікли невідомі чи небезпечні об'єкти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.