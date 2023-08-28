РФ обустроила полосу препятствий на границе, но 35-40% наших дронов долетают до цели, - Economist

Отмечается, что мощная система ПВО и радиоэлектронной борьбы России означает, что любая украинская атака требует тщательного планирования. Однако Украина разработала алгоритмы, которые, похоже, работают.

Так, операторы начинают свои атаки ранним утром, когда концентрация вражеских военных может снижаться. Они совершают атаку таким образом, чтобы постоянно держать систему ПВО врага в напряжении.

The Economist пишет, что украинцы собирают разведданные (часто от западных партнеров) о радарах, средствах радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны россиян.

В то же время, Россия не может заблокировать всю свою огромную территорию.

"Если вы можете проскочить 60 км станций глушения на границе, вы в российской глубинке, и игра началась", - говорит источник издания.

Так, около 35-40% украинских беспилотников прорываются в свою цель.

Отмечается, что кампания по использованию беспилотников Украиной сейчас активизируется по нескольким причинам. Резонансные удары по Москве призваны оказать психологическое влияние, приближая россиян к реальности войны. Но украинские военные инсайдеры говорят, что большинство их операций непосредственно поддерживают контрнаступление, которое длится уже три месяца.

Так, беспилотники нацеливаются на склады горючего, логистику, склады боеприпасов и маршруты доставки. Операции могут проводиться по запросу командующих бригад, которые могут знать, где находятся те или иные военные объекты россиян, но не могут "дотянуться" до них.

Для таких атак Украина может использовать сразу несколько видов дронов-камикадзе, среди которых, как сообщает издание, модель "Морок", способная пролететь на несколько сот км вглубь территории РФ.

Атаки на Россию

В последнее время на территории России участились взрывы и пожары, а россияне стали жаловаться на атаки.

К примеру, вчера ночью было громко в Курске. Местные жители, также якобы слышалиавтоматные очереди. Источники РБК-Украина в СБУ сообщили, что причиной взрывов стала атака на военный аэродром.

К тому же, в ночь на 23 августа Москву и Подмосковье атаковали неизвестные беспилотники. Позже стало известно о закрытии всех аэропортов и введении плана "Ковер" с запретом на вылет и посадку самолетов. Его применяют в тех случаях, когда на небе засекли неизвестные или опасные объекты.

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