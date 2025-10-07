ua en ru
Вт, 07 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В Австралії виявили й повернули Україні унікальні археологічні артефакти

Вівторок 07 жовтня 2025 21:25
UA EN RU
В Австралії виявили й повернули Україні унікальні археологічні артефакти Ілюстративне фото: в Австралії виявили й повернули Україні археологічні артефакти (t.me/Ukraine_MFA)
Автор: Наталія Кава

Україна повернула виявлені в Австралії українські археологічні артефакти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС.

В Австралії було виявлено унікальні археологічні предмети: скроневу підвіску, що може належати до традиційних прикрас ямної культурно-історичної спільноти III тис. до н.е., а також наконечник стріли періоду XII-XIII століть.

Ці об'єкти були незаконно вивезені з України та ввезені до Австралії наприкінці 2023 року. Їх було перехоплено під час прибуття до Сіднея завдяки співпраці української та австралійської митниць та Управління у справах мистецтв. Згодом вони були конфісковані відповідно до Закону Австралії про захист рухомої культурної спадщини 1986 р.
В Австралії виявили й повернули Україні унікальні археологічні артефакти

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив особливу вдячність уряду Австралії за співпрацю у перехопленні та протидії злочину, а також сприяння у збереженні та поверненні унікальних українських артефактів.

"Повернення українських артефактів – це важливий компонент відновлення історичної справедливості та підтвердження історичної тяглості України. Це особливо важливо в умовах, коли Росія веде проти України геноцидну війну та намагається стерти нашу історію", - заявив Сибіга.

Глава МЗС підкреслив, що повертаючи культурні цінності, Україна відновлює не лише окремі моменти історії, а й право на власну пам’ять, гідність та культурну тяглість, що є частиною нашої боротьби за свободу та майбутнє.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Дніпрі знайшли кам'яну глибу фалічної форми, якій понад 5000 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС України Австралія
Новини
Зеленський оголосив важливе рішення про ціну на газ і мораторій на відключення світла
Зеленський оголосив важливе рішення про ціну на газ і мораторій на відключення світла
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи