РФ з обіду безперервно атакує Харків дронами та КАБом: спалахнула пожежа, є поранені

Перший удар зафіксували о 13:35. За словами Терехова, ворожий дрон влучив у Київському районі міста.

Вже о 13:47 мер повідомив, що ще одне влучання сталося поблизу житлового будинку. Попередньо, обійшлося без постраждалих і руйнувань.

Згодом стало відомо, що безпілотник влучив у квартиру багатоповерхового будинку в Київському районі.

Менш ніж за пів години, о 14:39, Терехов повідомив про ще одне влучання у багатоквартирний будинок.

О 14:48 мер повідомив, що на місці одного з ударів спалахнула пожежа.

Згодом атака продовжилася. О 15:18 російські війська завдали удару керованою авіабомбою по Київському району Харкова.

Вже о 15:26 Терехов повідомив, що внаслідок удару КАБом є постраждалі.

Станом на 15:42 кількість постраждалих склада дев'ять людей.