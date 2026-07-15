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РФ з обіду безперервно атакує Харків дронами та КАБом: спалахнула пожежа, є поранені

16:07 15.07.2026 Ср
1 хв
Поки рятувальники працювали на одному місці удару, місто зазнало нової атаки
aimg Марія Науменко
Фото: рятувальники ДСНС під час ліквідації наслідків обстрілу (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Російські війська вдень 15 липня здійснили серію ударів по Харкову. Спочатку місто атакували ударні безпілотники, а згодом окупанти завдали удару авіабомбою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

Перший удар зафіксували о 13:35. За словами Терехова, ворожий дрон влучив у Київському районі міста.

Вже о 13:47 мер повідомив, що ще одне влучання сталося поблизу житлового будинку. Попередньо, обійшлося без постраждалих і руйнувань.

Згодом стало відомо, що безпілотник влучив у квартиру багатоповерхового будинку в Київському районі.

Менш ніж за пів години, о 14:39, Терехов повідомив про ще одне влучання у багатоквартирний будинок.

О 14:48 мер повідомив, що на місці одного з ударів спалахнула пожежа.

Згодом атака продовжилася. О 15:18 російські війська завдали удару керованою авіабомбою по Київському району Харкова.

Вже о 15:26 Терехов повідомив, що внаслідок удару КАБом є постраждалі.

Станом на 15:42 кількість постраждалих склада дев'ять людей.

Нагадаємо, російські війська майже щодня завдають ударів по Харкову.

Так, 14 липня дрон-камікадзе влучив у квартиру на третьому поверсі багатоповерхового будинку у Шевченківському районі міста.

Внаслідок атаки виникла пожежа, а згодом влада повідомила про одного постраждалого.

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ХарківУкраїнаРосійська ФедераціяДрони