РФ с обеда непрерывно атакует Харьков дронами и КАБом: вспыхнул пожар, есть раненые

Российские войска днем 15 июля совершили серию ударов по Харькову. Сначала город атаковали ударные беспилотники, а впоследствии оккупанты нанесли удар авиабомбой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
Первый удар был зафиксирован в 13:35. По словам Терехова, вражеский дрон попал в Киевский район города.
Уже в 13:47 мэр сообщил, что еще одно попадание произошло вблизи жилого дома. Предварительно обошлось без пострадавших и разрушений.
Впоследствии стало известно, что беспилотник попал в квартиру многоэтажного дома Киевского района.
Менее чем через пол часа, в 14:39, Терехов сообщил еще одно попадание в многоквартирный дом.
В 14:48 мэр сообщил, что на месте одного из ударов вспыхнул пожар.
Впоследствии атака продолжилась. В 15:18 российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Киевскому району Харькова.
Уже в 15:26 Терехов сообщил, что в результате удара КАБом пострадали.
По состоянию на 15:42 количество пострадавших в составе девяти человек.
Напомним, российские войска почти каждый день наносят удары по Харькову.
14 июля дрон-камикадзе попал в квартиру на третьем этаже многоэтажного дома в Шевченковском районе города.
В результате атаки возник пожар, а впоследствии власти сообщили об одном пострадавшем.