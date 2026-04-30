РФ обсуждает с США ослабление санкций за перемирие без гарантий, - источник РБК-Украина
Российские власти совместно с американцами пытаются найти варианты ослабления санкций против РФ.
Об этом РБК-Украина рассказал информированный источник в украинской власти.
При этом в качестве "разменной монеты" (которая может использоваться как объяснение того, почему смягчаются санкции) может выступать якобы готовность России соглашаться на перемирие с Украиной.
"Они хотят в какой-то момент стартовать с перемирием и попробовать, например, договориться о недельном перемирии. И за это частично снять санкции. Америка получит новости о тишине на фронте, Путин - частичное ослабление санкций и соответствующие большие доходы. То есть, по сути, такая "торговля" без всяких гарантий безопасности, что не может устраивать украинцев", - рассказал собеседник.
Он связал такие идеи в частности с приближением выборов в Конгресс в США, а также в качестве примера привел историю со снятием санкций с Беларуси - где в обмен на постепенное ослабление санкций, в частности в отношении белорусского калия, диктатор Александр Лукашенко соглашался выпустить на свободу часть политических заключенных, не меняя своей политики по сути.
Напомним, ранее такое развитие событий не исключал президент Владимир Зеленский. В интервью Bloomberg он предположил, что Россия может предложить прекращение огня в обмен на отмену санкций с определенных предприятий или возвращение банков к SWIFT.
"Для Украины все это представляет собой большой риск", - подчеркнул президент.
Россия и "перемирие"
В этом году между Украиной и РФ уже было так называемое "пасхальное перемирие". Однако российская армия не остановила свои боевые действия на время этого "перемирия".
А вчера после разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве заговорили о "перемирии" на 9 мая. Именно в тот день, когда Путин планирует проводить свой парад.
По мнению Зеленского, таким образом Кремль хочет, чтобы парад прошел в спокойствии. Украина же, по словам президента, не даст использовать "перемирие" для тактического обмана на фронте.