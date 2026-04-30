ua en ru
Чт, 30 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Ротации на фронте Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

РФ обсуждает с США ослабление санкций за перемирие без гарантий, - источник РБК-Украина

20:07 30.04.2026 Чт
2 мин
Что думают в Украине о кулуарных обсуждениях между Москвой и Вашингтоном?
aimg Милан Лелич aimg Дмитрий Левицкий
РФ обсуждает с США ослабление санкций за перемирие без гарантий, - источник РБК-Украина Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (Getty Images)

Российские власти совместно с американцами пытаются найти варианты ослабления санкций против РФ.

Об этом РБК-Украина рассказал информированный источник в украинской власти.

При этом в качестве "разменной монеты" (которая может использоваться как объяснение того, почему смягчаются санкции) может выступать якобы готовность России соглашаться на перемирие с Украиной.

"Они хотят в какой-то момент стартовать с перемирием и попробовать, например, договориться о недельном перемирии. И за это частично снять санкции. Америка получит новости о тишине на фронте, Путин - частичное ослабление санкций и соответствующие большие доходы. То есть, по сути, такая "торговля" без всяких гарантий безопасности, что не может устраивать украинцев", - рассказал собеседник.

Он связал такие идеи в частности с приближением выборов в Конгресс в США, а также в качестве примера привел историю со снятием санкций с Беларуси - где в обмен на постепенное ослабление санкций, в частности в отношении белорусского калия, диктатор Александр Лукашенко соглашался выпустить на свободу часть политических заключенных, не меняя своей политики по сути.

Напомним, ранее такое развитие событий не исключал президент Владимир Зеленский. В интервью Bloomberg он предположил, что Россия может предложить прекращение огня в обмен на отмену санкций с определенных предприятий или возвращение банков к SWIFT.

"Для Украины все это представляет собой большой риск", - подчеркнул президент.

Россия и "перемирие"

В этом году между Украиной и РФ уже было так называемое "пасхальное перемирие". Однако российская армия не остановила свои боевые действия на время этого "перемирия".

А вчера после разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве заговорили о "перемирии" на 9 мая. Именно в тот день, когда Путин планирует проводить свой парад.

По мнению Зеленского, таким образом Кремль хочет, чтобы парад прошел в спокойствии. Украина же, по словам президента, не даст использовать "перемирие" для тактического обмана на фронте.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина Перемирие России и Украины Война России против Украины
Новости
Ротации по-новому: сколько военные теперь будут на "нуле" и хватит ли резервов
Аналитика
