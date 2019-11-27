РФ на нормандском саммите будет настаивать на прямом диалоге с ОРДЛО

Российская сторона на саммите "нормандской четверки" в Париже будет настаивать на прямом диалоге Украины с представителями оккупированного Донбасса. Об этом на выступлении перед слушателями Дипломатической академии МИД Киргизии заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Россия как член "нормандской четверки" сформировала рамки, в основу которых легли минские договоренности.

"И договоренности минские предполагают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском… Мы слышали от прошлой администрации в Украине заявления о том, что они никогда не будут вести переговоры с Донецком и Луганском, слышали уже и от представителей новой администрации президента (Украины, - ред.) Зеленского. Обо всем этом будет говориться на саммите в нормандском формате 9 декабря в Париже", - подчеркнул Лавров.

Он также добавил, что на саммите в Париже от Зеленского ожидают изложения его видения реализации минских соглашений.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин во время саммита "нормандской четверки" в Париже могут провести отдельную встречу.

Кроме того, в России назвали условие для успеха нормандского саммита.