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В РФ назвали условие для успеха нормандского саммита

Новости » Политика     26.11.2019 - 22:30
В РФ назвали условие для успеха нормандского саммита
Фото: Александр Грушко (ТАСС)

В РФ заявляют, что ключевым условием является принятие Украиной "формулы Штайнмайера"

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Глушко назвал условие для успешных переговоров в нормандском формате (Украина, Германия, Франция, Россия). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

По его словам, это условие покажет действенность нормандского формата как международного инструмента.

"Принятие украинской стороной "формулы Штайнмайера" как основы для политического урегулирования является ключевым элементом для успеха саммита. Россия, участвуя в подготовке этой возможной встречи, этого саммита, как раз твердо исходит из того, что это минимальное условие, чтобы, во-первых, его провести, во-вторых, действительно показать, что нормандский формат продолжает выполнять важную функцию как международного инструмента, который позволяет закреплять те результаты, которые достигаются контактной группой", - заявил Глушко.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина выполнила все условия для проведения встречи в нормандском формате, в частности, успешно провела разведение сил и средств на Донбассе.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что программа саммита в нормандском формате, который запланирован на 9 декабря в Париже, находится на стадии подготовки. Он добавил, что на сегодня нет "никаких планов относительно программы".

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