РФ на нормандському саміті наполягатиме на прямому діалозі з ОРДЛО

Російська сторона на саміті "нормандської четвірки" в Парижі буде наполягати на прямому діалозі України з представниками окупованого Донбасу. Про це на виступі перед слухачами Дипломатичної академії МЗС Киргизії заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

За його словами, Росія як член "нормандської четвірки" сформувала рамки, в основу яких лягли мінські домовленісті.

"І домовленості мінські передбачають вирішення всіх питань через прямі переговори між Києвом, Донецьком і Луганськом... Ми чули від минулої адміністрації в Україні заяви про те, що вони ніколи не будуть вести переговори з Донецьком і Луганськом, вже чули і від представників нової адміністрації президента (України, - ред.) Зеленського. Про все це йтиметься на саміті в нормандському форматі 9 грудня в Парижі", - підкреслив Лавров.

Він також додав, що на саміті в Парижі від Зеленського очікують викладу його бачення реалізації мінських угод.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський і президент Російської Федерації Володимир Путін під час саміту "нормандської четвірки" в Парижі можуть провести окрему зустріч.

Крім того, в Росії назвали умову для успіху нормандського саміту.