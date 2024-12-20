РФ за ніч випустила 65 дронів, а зранку атакувала Київ 5 ракетами: скільки збили

Росія вночі 20 грудня випустила по Україні дрони та ракети. Також окупанти зранку направили на Київ п'ять балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Як зазначають військові, близько 7:00 ворог завдав удару по Києву п'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23. Пуски здійснювалися із Воронезької та Брянської областей Росії.

Протиповітряна оборона знищила всі п'ять ракет. Проте через падіння уламків збитих ракет є руйнування та постраждалі.

Також Повітряні сили ЗСУ повідомили, що за ніч окупанти випустили по Україні 65 "Шахедів" та дронів інших типів. Пуски були з чотирьох районів в Росії - Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Крім того, окупанти завдали удару балістичною ракетою "Іскандер-М" з Ростовської області та керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області.

Сили ППО знищили 40 дронів, ще 20 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені. ППО працювала у Курській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.