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Пожежі, під ударом БЦ та тепломагістраль: репортаж з Голосіївського району Києва

Київ, П'ятниця 20 грудня 2024 10:20
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Пожежі, під ударом БЦ та тепломагістраль: репортаж з Голосіївського району Києва Фото: в Голосіївському районі Києва пошкоджені будівлі та тепломагістраль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Віталій Носач

Через ракетну атаку РФ у низці локацій в Києві впали уламки, викликавши пожежі. Втім, чи не найбільше постраждав Голосіївський район, де є загиблий, пошкоджено офісні будівлі, горіли автівки та пошкоджено тепломагістраль.

РБК-Україна в матеріалі нижче в репортажі розповідає, що відомо про наслідки атаки в Голосіївському районі столиці.

Внаслідок падіння уламків у районі загорілися 5 автомобілів. Пошкоджено дорожнє покриття та тепломагістраль з подальшою розгерметизацією. Пожежа ліквідована.

Втім, через пошкодження труби без тепла зараз 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків. Бригади "Київтеплоенерго" вже розпочали працювати над ліквідацією наслідків масштабного пошкодження.

Також в Голосіївському районі було виявлено 1 загиблого та одна людина постраждала.

За іншою адресою впали уламки, внаслідок чого, сталось загоряння в одній із будівель на 13-му поверсі. Стався обвал конструкцій, через що вхід на 15 поверх завалено, триває розбір конструкцій. Місцева влада повідомляє, що там можуть бути заблоковані люди. Здійснюється пошук. Пожежу локалізовано на площі 60 кв. м.

РБК-Україна побувало на місці події. Як стало відомо, пошкоджень зазнав бізнес-центр "Торонто", який знаходиться біля метро "Олімпійська" в центрі Голосіївського району на вулиці Великій Васильківській.

Фото: наслідки атаки в Голосіївському районі Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)

В БЦ повибивало вікна та понівечений фасад, а також у значно пошкоджений дах. Це можна побачити з кадру з дрона, опубліковані ДСНС м. Києва.

Пожежі, під ударом БЦ та тепломагістраль: репортаж з Голосіївського району КиєваФото: пошкоджена офісна будівля в Голосіївському районі столиці (facebook.com/DSNSKyiv)

Зазначимо, що навпроти пошкодженого БЦ "Торонто" знаходиться історична будівля - костел Святого Миколая. Церква була сконструйована у 1899-1909 роках. Побудована в готичному стилі. Сам костел не зазнав руйнувань.

Фото: кадри наслідків атаки біля костелу Святого Миколая у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Серед іншого, в Голосіївському районі затримується громадський транспорт. Як повідомили в "Київпастранс", мова йде про затримку руху тролейбусів №19, 31 та автобусів № 20, 25. Затримка спостерігається по вул. Антоновича в напрямку вул. Федорова. Там наразі перекритий рух.

Кияни також допомагають службам долати наслідки ракетної атаки.

У Голосіївському районі комунальники разом з киянами прибирають місто від наслідків російської ракетної атаки, розчищаючи вулиці від скла та уламків.

Фото: у Києві прибирають вулиці від наслідків російського обстрілу Віталій Носач, РБК-Україна)

Ракетна атака на Київ

Нагадаємо, що після нічної атаки "Шахедами" по України, в тому числі по Києву, ворог вирішив комбіновано вдарити ракетами по Києву. Близько 07:00 ранку росіяни, попередньо, випустили по місту 8 ракет. Ворог, імовірно, застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23.

Уламки впали не лише у Голосіївському районі, а й у Солом'янському та Шевченківському тощо. Всього наразі відомо про 1 загиблу людину та 10 постраждалих, є госпіталізовані. Більше про атаку на Київ - в матеріалі РБК-Україна.

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Київ Голосеевский район Ракети Ракетна атака
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