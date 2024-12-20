Пожежі, під ударом БЦ та тепломагістраль: репортаж з Голосіївського району Києва

Через ракетну атаку РФ у низці локацій в Києві впали уламки, викликавши пожежі. Втім, чи не найбільше постраждав Голосіївський район, де є загиблий, пошкоджено офісні будівлі, горіли автівки та пошкоджено тепломагістраль.

РБК-Україна в матеріалі нижче в репортажі розповідає, що відомо про наслідки атаки в Голосіївському районі столиці.

Внаслідок падіння уламків у районі загорілися 5 автомобілів. Пошкоджено дорожнє покриття та тепломагістраль з подальшою розгерметизацією. Пожежа ліквідована.

Втім, через пошкодження труби без тепла зараз 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків. Бригади "Київтеплоенерго" вже розпочали працювати над ліквідацією наслідків масштабного пошкодження.

Також в Голосіївському районі було виявлено 1 загиблого та одна людина постраждала.

За іншою адресою впали уламки, внаслідок чого, сталось загоряння в одній із будівель на 13-му поверсі. Стався обвал конструкцій, через що вхід на 15 поверх завалено, триває розбір конструкцій. Місцева влада повідомляє, що там можуть бути заблоковані люди. Здійснюється пошук. Пожежу локалізовано на площі 60 кв. м.

РБК-Україна побувало на місці події. Як стало відомо, пошкоджень зазнав бізнес-центр "Торонто", який знаходиться біля метро "Олімпійська" в центрі Голосіївського району на вулиці Великій Васильківській.

Фото: наслідки атаки в Голосіївському районі Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)

В БЦ повибивало вікна та понівечений фасад, а також у значно пошкоджений дах. Це можна побачити з кадру з дрона, опубліковані ДСНС м. Києва.

Фото: пошкоджена офісна будівля в Голосіївському районі столиці (facebook.com/DSNSKyiv)

Зазначимо, що навпроти пошкодженого БЦ "Торонто" знаходиться історична будівля - костел Святого Миколая. Церква була сконструйована у 1899-1909 роках. Побудована в готичному стилі. Сам костел не зазнав руйнувань.