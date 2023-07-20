У РФ немає ракет сильніших за нашу волю. Зеленський відреагував на нічну атаку на південь

Після обстрілу Одеси та Миколаєва Зеленський зазначив, що російські терористи продовжують свої намагання зруйнувати життя України. На жаль, внаслідок атак є загиблі та поранені. Президент висловлює свої співчуття рідним та близьким.

"Але немає у держави-зла ракет, які були б сильніші, ніж наша воля зберегти життя, підтримати один одного і перемогти", - зазначив він.

Зеленський дякує усім, хто захищає українські міста, людей та наше небо. Він вдячний нашим військовим, рятувальникам, лікарям, місцевій владі, волонтерам та усім, хто залучений до ліквідації наслідків російського терору.

Він також подякував працівникам портів, які роблять усе, щоб зберегти нашу інфраструктуру, будівельникам та ремонтним бригадам, які допомагають людям відновити нормальні умови життя.

"Усі разом ми пройдемо цей страшний час. І вистоїмо проти ударів російського зла", - додав президент.

Зеленський також оприлюднив відео з наслідками нічних російських ударів по мирних містах України.

Нічна атака по Україні

Російські окупанти вже третій день поспіль атакували південь України. Через обстріл в Одесі та Миколаєві пошкоджені житлові будинки та інша інфраструктура, також виникли пожежі.

Наразі відомо про одного загиблого та восьми постраждалих в Одесі, а в Миколаєві - про одного загиблого та 19 постраждалих.

Зазначимо, що росіяни атакували Україну 19 крилатими ракетами та такою ж кількістю "Шахедів", частину з них вдалося збити.

Більше про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.