У РФ немає права вето. У союзників буде єдина позиція щодо членства України в НАТО, - Столтенберг

"Найважливіше - забезпечити перемогу України. Чим більше території Україна зможе звільнити, тим сильнішою буде позиція за столом переговорів, щоб виробити рішення, яке покладе край війні", - сказав він.

При цьому важливо, щоб російський диктатор Володимир Путін не зміг вивести війська, навчити бійців та знову напасти на Україну.

Генсек НАТО наголосив, що Україна має отримати те, що їй потрібно, щоб гарантувати, що Росія більше не нападе. Саме це, за його словами, обговорюють союзники.

"Я впевнений, що буде єдина позиція союзників з питань членства України в НАТО. Неодноразово багато союзників заявляли, що є двосторонні переговори з Україною з питань безпеки. Я вітаю це. Все це доповнює роботу, яку проводить НАТО. Рішення приймають суверенні країни. У РФ немає права вето", - додав він.

Саміт НАТО у Вільнюсі

На саміті Альянсу, який пройде 11-12 липня у Литві, Україна хоче отримати сигнал про підтримку вступу до НАТО після закінчення війни. Президент України Володимир Зеленський вважає, що країна має всі підстави для цього.

Крім того, Україна хоче отримати гарантії безпеки від країн-членів НАТО.

Зеленський заявляв, що Україні потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері. Країна хоче отримати гарантії на період, поки вона не стане повноправним членом Альянсу.

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