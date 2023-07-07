У РФ нет права вето. У союзников будет единая позиция по членству Украины в НАТО, - Столтенберг

"Самое важное - обеспечить победу Украины. Чем больше территории Украина сможет освободить, тем сильнее будет позиция за столом переговоров, чтобы выработать решение, которое положит конец войне", - сказал он.

При этом важно, чтобы российский диктатор Владимир Путин не смог вывести войска, обучить бойцов и снова напасть на Украину.

Генсек НАТО подчеркнул, что Украина должна получить то, что ей необходимо, чтобы гарантировать, что Россия больше не нападет. Именно это, по его словам, обсуждают союзники.

"Я уверен, что будет единая позиция союзников по вопросам членства Украины в НАТО. Неоднократно многие союзники заявляли, что есть двусторонние переговоры с Украиной по вопросам безопасности. Я приветствую это. Все это дополняет работу, которую ведет НАТО. Решения принимают суверенные страны. У РФ нет права вето", - добавил он.

Саммит НАТО в Вильнюсе

На саммите Альянса, который пройдет 11-12 июля в Литве, Украина хочет получить сигнал о поддержке вступления в НАТО после окончания войны. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у страны есть все основания для этого.

Кроме того, Украина хочет получить гарантии безопасности от стран-членов НАТО.

Зеленский заявлял, что Украине нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге. Страна хочет получить гарантии на париод, пока она не станет полноправным членом Альянса.

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