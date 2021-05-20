В РФ назвали можливий критерій включення у список недружніх країн

В РФ ставлення інших держав до радянських військових меморіалів може стати одним з критеріїв для їх внесення в " список недружніх країн ". Наразі у списку перебуває США і Чехія.

Про це заявив у четвер заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Богданов, передає " Інтерфакс ".

"Вважаємо за можливе розглянути ставлення іноземних держав до російських військово-меморіальної спадщини історичної пам'яті в якості одного з критеріїв для їх включення до переліку недружніх країн", - сказав він.

Раніше глава прес-служби Кремля Дмитро Пєсков заявив, що країни вносяться в список "недружніх" РФ через позицію їхнього керівництва. Те ж саме відноситься і до ЗМІ, які в Росії стали оголошувати іноземними агентами.

14 травня Уряд РФ затвердив список "недружніх країн". У нього включили США і Чехію.

Зазначимо, 23 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ "Про заходи впливу на недружні дії Сполучених Штатів та інших іноземних держав". Зокрема, документом вводяться санкції щодо дипломатичних представництв "недружніх країн".

Раніше Чехія видворила 18 співробітників російського посольства після того, як виявився зв'язок російської розвідки зі вибухом на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році. У відповідь Російська Федерація вислала 20 чеських дипломатів.

Міністерства закордонних справ Литви, Латвії та Естонії повідомили, що висилають чотирьох російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.