В РФ назвали нереалистичным намерение Зеленского обсуждать Крым в нормандском формате

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что намерение президента Украины Владимира Зеленского использовать площадку нормандского формата для обсуждения ситуации вокруг Крыма нереалистично. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, в рамках нормандского формата возможно лишь обсуждение решения российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.

"Нормандский формат был создан для решения конфликта на юго-востоке Украины. Для каких-то других вещей он не предназначен. Желания президента Украины немного не соответствуют тем реалиям, которые сложились за последние пять лет, прошедшие с момента создания формата", - заявил он.

Напомним, 10 октября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что будет поднимать вопрос оккупации Крыма Россией во время нормандской встречи.

"Для меня "нормандский формат" - это еще и возможность возвращения к вопросу разрешения Крыма. Просто возвращение его (вопроса, - ред.) хотя бы к обсуждению. Потому что сейчас не существует любого трека, где обсуждается этот вопрос, кроме наших партнеров. Вопрос Крыма является в санкционном формате, пока что только там", - сказал он.

Также ранее Зеленский заявил, что что в Украине не будет референдума относительно особого статуса Донбасса. Также глава государства добавил, что закон могут обсуждать с обществом.

Кроме того, президент заявил о необходимости проведения местных выборов. По его словам, выборы должны состояться как можно скорее.