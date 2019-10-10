У РФ назвали нереалістичним намір Зеленського обговорювати Крим у нормандському форматі

Заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що намір президента України Володимира Зеленського використовувати майданчик нормандського формату для обговорення ситуації навколо Криму нереалістично. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, в рамках нормандського формату можливо лише обговорення рішення російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.

"Нормандський формат був створений для вирішення конфлікту на південному сході України. Для якихось інших речей він не призначений. Бажання президента України трохи не відповідають тим реаліям, які склалися за останні п'ять років, що минули з моменту створення формату", - заявив він.

Нагадаємо, 10 жовтня на прес-марафоні Зеленський заявив, що буде піднімати питання оккупації Криму Росією під час нормандської зустрічі.

"Для мене "нормандський формат" - це ще й можливість повернення до питання вирішення Криму. Просто повернення його (питання - ред.) хоча б до обговорення. Тому що зараз не існує будь-якого треку, де обговорюється це питання, крім наших партнерів. Питання Криму є в санкційному форматі, поки що тільки там", - сказав він.

Також раніше Зеленський заявив, що в Україні не буде референдуму щодо особливого статусу Донбасу. Також глава держави додав, що закон можуть обговорювати з суспільством.

Крім того, президент заявив про необхідність проведення місцевих виборів. За його словами, вибори повинні відбутися якомога швидше.