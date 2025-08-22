РФ навмисно атакувала завод американської компанії в Мукачево: ISW розкрив мету

РФ завдала ракетного удару по американському заводу Flex у Мукачеві 21 серпня, ймовірно, щоб перешкодити Сполученим Штатам та європейським союзникам інвестувати в український бізнес.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики вважають, що Росія ймовірно завдала удару по цьому підприємству "щоб перешкодити США та європейським союзникам інвестувати в Україну або відкривати бізнес в Україні".
ISW зазначає, що підготовка до удару тривала кілька тижнів.
"Росія, ймовірно, готувалася до цього удару протягом кількох тижнів, накопичуючи безпілотники та ракети на тлі поточних американо-російських переговорів і саміту на Алясці 15 серпня", - йдеться у статті.
У переддень саміту РФ проводила менші за масштабом атаки, щоб позиціонувати себе як добросовісного перемовника, водночас накопичуючи боєприпаси для масованих ударів після зустрічі.
Як відомо, ракета влучила у завод американської компанії Flex, спричинивши масштабну пожежу та поранивши щонайменше 19 працівників. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що "Flex - це цивільне підприємство США, яке виробляє товари для дому, такі як кавоварки".
Під час нічної атаки на Україну 21 серпня дві російські ракети влучили в Мукачево - районний центр у Закарпатській області, що за 35 км від угорського кордону.
У місті пролунало два потужних вибухи. За наявними даними, загиблих немає, проте у лікарнях області перебуває 11 поранених, а загалом постраждали 23 людини.
Внаслідок удару Росія зруйнувала американський завод електроніки Flex, який є найбільшим роботодавцем та платником податків міста, де працює майже 3 тисячі людей.
Згодом прем'єр-міністр України Юлії Свириденко відреагувала на удар по заводу у Мукачево. За її словами, таким чином Росія вирішила "звільнити" Україну від кавомашин.
Сьогодні стало відомо, що рятувальники вже другу добу ліквідовують масштабну пожежу, що виникла після російського обстрілу 21 серпня.