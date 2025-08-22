UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

РФ навмисно атакувала завод американської компанії в Мукачево: ISW розкрив мету

Фото: наслідки обстрілу заводу у Мукачево (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

РФ завдала ракетного удару по американському заводу Flex у Мукачеві 21 серпня, ймовірно, щоб перешкодити Сполученим Штатам та європейським союзникам інвестувати в український бізнес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що Росія ймовірно завдала удару по цьому підприємству "щоб перешкодити США та європейським союзникам інвестувати в Україну або відкривати бізнес в Україні".

ISW зазначає, що підготовка до удару тривала кілька тижнів.

"Росія, ймовірно, готувалася до цього удару протягом кількох тижнів, накопичуючи безпілотники та ракети на тлі поточних американо-російських переговорів і саміту на Алясці 15 серпня", - йдеться у статті.

У переддень саміту РФ проводила менші за масштабом атаки, щоб позиціонувати себе як добросовісного перемовника, водночас накопичуючи боєприпаси для масованих ударів після зустрічі.

Як відомо,  ракета влучила у завод американської компанії Flex, спричинивши масштабну пожежу та поранивши щонайменше 19 працівників. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що "Flex - це цивільне підприємство США, яке виробляє товари для дому, такі як кавоварки".

Обстріл Мукачева

Під час нічної атаки на Україну 21 серпня дві російські ракети влучили в Мукачево - районний центр у Закарпатській області, що за 35 км від угорського кордону.

У місті пролунало два потужних вибухи. За наявними даними, загиблих немає, проте у лікарнях області перебуває 11 поранених, а загалом постраждали 23 людини.

Внаслідок удару Росія зруйнувала американський завод електроніки Flex, який є найбільшим роботодавцем та платником податків міста, де працює майже 3 тисячі людей.

Згодом прем'єр-міністр України Юлії Свириденко відреагувала на удар по заводу у Мукачево. За її словами, таким чином Росія вирішила "звільнити" Україну від кавомашин.

Сьогодні стало відомо, що рятувальники вже другу добу ліквідовують масштабну пожежу, що виникла після російського обстрілу 21 серпня.

Закарпатська областьМукачевоВійна в Україні