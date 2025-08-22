РФ намеренно атаковала завод американской компании в Мукачево: ISW раскрыл цель

Аналитики считают, что Россия вероятно нанесла удар по этому предприятию "чтобы помешать США и европейским союзникам инвестировать в Украину или открывать бизнес в Украине".

ISW отмечает, что подготовка к удару длилась несколько недель.

"Россия, вероятно, готовилась к этому удару в течение нескольких недель, накапливая беспилотники и ракеты на фоне текущих американо-российских переговоров и саммита на Аляске 15 августа", - говорится в статье.

В канун саммита РФ проводила меньшие по масштабу атаки, чтобы позиционировать себя как добросовестного переговорщика, одновременно накапливая боеприпасы для массированных ударов после встречи.

Как известно, ракета попала в завод американской компании Flex, вызвав масштабный пожар и ранив по меньшей мере 19 работников. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что "Flex - это гражданское предприятие США, которое производит товары для дома, такие как кофеварки".