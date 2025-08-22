Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)

У Мукачево рятувальники вже другу добу ліквідовують масштабну пожежу, що виникла після російського обстрілу 21 серпня. Унаслідок атаки постраждала 21 людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Як повідомляється співробітниками ДСНС, у результаті події постраждала 21 людина.

"До гасіння та ліквідації наслідків залучено 54 рятувальники та 15 одиниць техніки. Також працюють 2 пожежні потяги "Укрзалізниці", - додали в службі.

Як повідомили рятувальники, станом на 07:40 триває ліквідація пожежі у Мукачево, що виникла внаслідок російського обстрілу 21 серпня.

Обстріл Мукачева

Нагадаємо, що вчора протягом носі російські війська завдали удару по Мукачеву Закарпатської області.

Серед уражених об’єктів - завод "Флекстронікс" американської компанії Flex International, одного зі світових лідерів у контрактному виробництві електроніки.

У Центрі протидії інформації зазначили, що військового сенсу в цих атаках немає, це лише спроба залякати людей і затягнути війну.

Водночас станом на вечір 21 серпня кількість постраждалих внаслідок російського удару по заводу американської компанії Flex у Мукачеві зросла до 23 осіб.

Зауважимо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував російську ракетну атаку на Мукачево 21 серпня. Проте Орбан "забув" засудити той факт, що атака була саме російська.