Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
У Мукачево рятувальники вже другу добу ліквідовують масштабну пожежу, що виникла після російського обстрілу 21 серпня. Унаслідок атаки постраждала 21 людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Як повідомили рятувальники, станом на 07:40 триває ліквідація пожежі у Мукачево, що виникла внаслідок російського обстрілу 21 серпня.
"До гасіння та ліквідації наслідків залучено 54 рятувальники та 15 одиниць техніки. Також працюють 2 пожежні потяги "Укрзалізниці", - додали в службі.
Як повідомляється співробітниками ДСНС, у результаті події постраждала 21 людина.
Обстріл Мукачева
Нагадаємо, що вчора протягом носі російські війська завдали удару по Мукачеву Закарпатської області.
Серед уражених об’єктів - завод "Флекстронікс" американської компанії Flex International, одного зі світових лідерів у контрактному виробництві електроніки.
У Центрі протидії інформації зазначили, що військового сенсу в цих атаках немає, це лише спроба залякати людей і затягнути війну.
Водночас станом на вечір 21 серпня кількість постраждалих внаслідок російського удару по заводу американської компанії Flex у Мукачеві зросла до 23 осіб.
Зауважимо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував російську ракетну атаку на Мукачево 21 серпня. Проте Орбан "забув" засудити той факт, що атака була саме російська.