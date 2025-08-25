ua en ru
РФ наступає вздовж всієї лінії фронту, а ЗСУ мали успіх біля Покровська: карти ISW

Україна , Понеділок 25 серпня 2025 05:50
РФ наступає вздовж всієї лінії фронту, а ЗСУ мали успіх біля Покровська: карти ISW Ілюстративне фото: ISW показав карти боїв на фронті в Україні (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

ЗСУ дають відсіч ворогу на багатьох ділянках фронту попри спроби росіян захопити більше території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

24 серпня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але підтвердженого прогресу не досягли. Російські "воєнкори" писали, що російські війська досягли південної околиці Юнаківки (на північний схід від міста Суми). Але, згідно із повідомленням українського угруповання військ "Дніпро", ЗСУ відбили атаку російських військ, ймовірно, обмеженої диверсійно-розвідувальної групи, які намагалися перетнути міжнародний кордон поблизу Проходів.

РФ наступає вздовж всієї лінії фронту, а ЗСУ мали успіх біля Покровська: карти ISW

Російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області - в центральній частині Вовчанська. 23 та 24 серпня армія РФ атакувала на північний схід від Харкова поблизу Зеленого, Вовчанська та Синельникового.

РФ наступає вздовж всієї лінії фронту, а ЗСУ мали успіх біля Покровська: карти ISW

Також 23 та 24 серпня російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Великого Бурлука поблизу Амбарного та Хатного, але не просунулися вперед.

РФ наступає вздовж всієї лінії фронту, а ЗСУ мали успіх біля Покровська: карти ISW

На Куп'янському напрямку російські війська продовжили наступальні операції, але підтвердженого прогресу не досягли. Командир українського батальйону, який діяв на Куп'янському напрямку, заявив, що російські війська не можуть перекинути техніку чи мотоцикли через річку Оскіл для проведення операцій на північний схід від Куп'янська через українські удари, і що російські війська повинні перетинати річку групами по 10-20 осіб на саморобних човнах.

Така ж ситуація спостерігається на Сіверському, Торецькому напрямках та біля Часового Яру.

РФ наступає вздовж всієї лінії фронту, а ЗСУ мали успіх біля Покровська: карти ISW

Щодо Покровскього напрямку, там, згідно з даними аналітиків ISW, українські війська просунулися: ЗСУ звільнили Михайлівку (на схід від Покровська) та просунулися на південь від Мирного (на північний схід від Михайлівки) та на північ від Миролюбівки (трохи південніше Михайлівки). Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив 24 серпня, що українські війська відбили Михайлівку після успішних контратак.

РФ наступає вздовж всієї лінії фронту, а ЗСУ мали успіх біля Покровська: карти ISW

Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на Херсонському напрямку 23 та 24 серпня, але не просунулися вперед.

РФ наступає вздовж всієї лінії фронту, а ЗСУ мали успіх біля Покровська: карти ISW

Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на звіт Генштаба ЗСУ, станом на 22:00, 24 серпня, на фронті протягом доби відбулося 128 бойових зіткнень. Покровський напрямок, як зазвичай, найгарячіший.

За добу з 24 на 25 серпня росіяни втратили в боях проти України ще 910 солдатів. Також ЗСУ знищили 40 артсистем, 121 дрон і 81 одиницю автотехніки.

