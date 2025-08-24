Сотня дронів, ППО та солдати: Генштаб уточнив втрати РФ за добу
Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Минулої доби російська армія втратила на фронті близько 910 солдатів. А також різну військову техніку, зокрема БТР та дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 24 серпня 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 1076070 (+910) осіб;
- танків - 11129 од;
- бойових броньованих машин - 23167 (+3) од;
- артилерійських систем - 31898 (+40) од;
- РСЗВ - 1472 од;
- засоби ППО - 1211 (+1) од;
- літаків - 422 од;
- гелікоптерів - 340 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 53056 (+121) од;
- крилаті ракети - 3598 од;
- кораблі / катери - 28 од;
- підводні човни - один;
- автомобільна техніка та автоцистерни - 59593 (+81) од;
- спеціальна техніка - 3944 од.
Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 840 осіб.
Також українські воїни знешкодили п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 23 артилерійські системи, 148 безпілотних літальних апаратів та 86 одиниць автомобільної техніки окупантів.