Сотня дронів, ППО та солдати: Генштаб уточнив втрати РФ за добу

Минулої доби російська армія втратила на фронті близько 910 солдатів. А також різну військову техніку, зокрема БТР та дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 24 серпня 2025 року орієнтовно склали: особового складу - близько 1076070 (+910) осіб;

танків - 11129 од;

бойових броньованих машин - 23167 (+3) од;

артилерійських систем - 31898 (+40) од;

РСЗВ - 1472 од;

засоби ППО - 1211 (+1) од;

літаків - 422 од;

гелікоптерів - 340 од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 53056 (+121) од;

крилаті ракети - 3598 од;

кораблі / катери - 28 од;

підводні човни - один;

автомобільна техніка та автоцистерни - 59593 (+81) од;

спеціальна техніка - 3944 од.