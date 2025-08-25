РФ наступает вдоль всей линии фронта, а ВСУ имели успех возле Покровска: карты ISW

ВСУ дают отпор врагу на многих участках фронта, несмотря на попытки россиян захватить больше территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

24 августа российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но подтвержденного прогресса не достигли. Российские "военкоры" писали, что российские войска достигли южной окраины Юнаковки (к северо-востоку от города Сумы). Но, согласно сообщению украинской группировки войск "Днепр", ВСУ отбили атаку российских войск, вероятно, ограниченной диверсионно-разведывательной группы, которые пытались пересечь международную границу вблизи Проходов.

Российские войска недавно продвинулись на севере Харьковской области - в центральной части Волчанска. 23 и 24 августа армия РФ атаковала на северо-восток от Харькова вблизи Зеленого, Волчанска и Синельниково.

Также 23 и 24 августа российские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку от Великого Бурлука вблизи Амбарного и Хатного, но не продвинулись вперед.

На Купянском направлении российские войска продолжили наступательные операции, но подтвержденного прогресса не достигли. Командир украинского батальона, который действовал на Купянском направлении, заявил, что российские войска не могут перебросить технику или мотоциклы через реку Оскол для проведения операций к северо-востоку от Купянска из-за украинских ударов, и что российские войска должны пересекать реку группами по 10-20 человек на самодельных лодках.

Такая же ситуация наблюдается на Северском, Торецком направлениях и возле Часового Яра.

Что касается Покровского направления, там, согласно данным аналитиков ISW, украинские войска продвинулись: ВСУ захватили Михайловку (к востоку от Покровска) и продвинулись на юг от Мирного (к северо-востоку от Михайловки) и на север от Миролюбовки (чуть южнее Михайловки). Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил 24 августа, что украинские войска захватили Михайловку после успешных контратак.