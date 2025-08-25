ua en ru
Пн, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ наступает вдоль всей линии фронта, а ВСУ имели успех возле Покровска: карты ISW

Украина, Понедельник 25 августа 2025 05:50
UA EN RU
РФ наступает вдоль всей линии фронта, а ВСУ имели успех возле Покровска: карты ISW Иллюстративное фото: ISW показал карты боев на фронте в Украине (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

ВСУ дают отпор врагу на многих участках фронта, несмотря на попытки россиян захватить больше территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

24 августа российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но подтвержденного прогресса не достигли. Российские "военкоры" писали, что российские войска достигли южной окраины Юнаковки (к северо-востоку от города Сумы). Но, согласно сообщениюукраинской группировки войск "Днепр", ВСУ отбили атаку российских войск, вероятно, ограниченной диверсионно-разведывательной группы, которые пытались пересечь международную границу вблизи Проходов.

РФ наступает вдоль всей линии фронта, а ВСУ имели успех возле Покровска: карты ISW

Российские войска недавно продвинулись на севере Харьковской области - в центральной части Волчанска. 23 и 24 августа армия РФ атаковала на северо-восток от Харькова вблизи Зеленого, Волчанска и Синельниково.

РФ наступает вдоль всей линии фронта, а ВСУ имели успех возле Покровска: карты ISW

Также 23 и 24 августа российские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку от Великого Бурлука вблизи Амбарного и Хатного, но не продвинулись вперед.

РФ наступает вдоль всей линии фронта, а ВСУ имели успех возле Покровска: карты ISW

На Купянском направлении российские войска продолжили наступательные операции, но подтвержденного прогресса не достигли. Командир украинского батальона, который действовал на Купянском направлении, заявил, что российские войска не могут перебросить технику или мотоциклы через реку Оскол для проведения операций к северо-востоку от Купянска из-за украинских ударов, и что российские войска должны пересекать реку группами по 10-20 человек на самодельных лодках.

Такая же ситуация наблюдается на Северском, Торецком направлениях и возле Часового Яра.

РФ наступает вдоль всей линии фронта, а ВСУ имели успех возле Покровска: карты ISW

Что касается Покровского направления, там, согласно данным аналитиков ISW, украинские войска продвинулись: ВСУ захватили Михайловку (к востоку от Покровска) и продвинулись на юг от Мирного (к северо-востоку от Михайловки) и на север от Миролюбовки (чуть южнее Михайловки). Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил 24 августа, что украинские войска захватили Михайловку после успешных контратак.

РФ наступает вдоль всей линии фронта, а ВСУ имели успех возле Покровска: карты ISW

Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на Херсонском направлении 23 и 24 августа, но не продвинулись вперед.

РФ наступает вдоль всей линии фронта, а ВСУ имели успех возле Покровска: карты ISW

Как сообщало РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ, по состоянию на 22:00, 24 августа, на фронте в течение суток произошло 128 боевых столкновений. Покровское направление, как обычно, самое горячее.

За сутки с 24 на 25 августа россияне потеряли в боях против Украины еще 910 солдат. Также ВСУ уничтожили 40 артсистем, 121 дрон и 81 единицу автотехники.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Войска РФ
Новости
ВСУ освободили сразу три села на Донбассе: Сырский рассказал детали
ВСУ освободили сразу три села на Донбассе: Сырский рассказал детали
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"