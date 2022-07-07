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В РФ нашли "крайнего" в обстреле Белгорода. В СНБО назвали топ-3 фейка Кремля за сегодня

Новина українською →
Украина, Четверг 07 июля 2022 22:48
В РФ нашли "крайнего" в обстреле Белгорода. В СНБО назвали топ-3 фейка Кремля за сегодня Фото: российские пропагандисты обвинили в обстрелах Белгорода Бориса Джонсона (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские пропагандисты продолжают множить фейки об Украине и не только. Так, в недавних обстрелах Белгорода они обвинили, ни кого бы то ни было, а премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Джонсон стоит за обстрелами мирных городов - Белгорода, Курска. Британские подданные должны это знать. Он один из идеологов войны против России до последнего украинца", - цитирует ЦПД слова главы российской Госдумы Вячеслава Володина.

Также в ТОП-3 фейков также попали:

  • заявление Путина про готовность к переговорам с Украиной и утверждение о том, что якобы "войну на Востоке Украины развязал коллективный Запад, а не Россия";
  • якобы возможная продажа президентом Владимиром Зеленским и его командой вертолетных двигателей для ВС РФ.

Как сообщалось, в российском Белгороде ночью 3 июня прогремели мощные взрывы. В центре города начался пожар.

Позже власти Белгорода заявили, что в результате ночных взрывов в городе погибли три человека, пострадали еще четверо.

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