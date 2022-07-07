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У РФ знайшли "крайнього" в обстрілі Білгорода. У РНБО назвали топ-3 фейків Кремля за сьогодні

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Україна, Четвер 07 липня 2022 22:48
У РФ знайшли "крайнього" в обстрілі Білгорода. У РНБО назвали топ-3 фейків Кремля за сьогодні Фото: російські пропагандисти звинуватили в обстрілах Бєлгорода Бориса Джонсона (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські пропагандисти продовжують множити фейки про Україну і не лише. Так, у недавніх обстрілах Бєлгорода вони звинуватили ні кого б там не було, а прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Джонсон стоїть за обстрілами мирних міст – Бєлгорода, Курська. Британські піддані мають це знати. Він один із ідеологів війни проти Росії до останнього українця", - цитує ЦПД слова голови російської Держдуми В'ячеслава Володіна.

Також у ТОП-3 фейків також потрапили:

  • заява Путіна про готовність до переговорів з Україною та твердження про те, що нібито "війну на Сході України розв'язав колективний Захід, а не Росія";
  • нібито можливий продаж президентом Володимиром Зеленським та його командою гелікоптерних двигунів для ЗС РФ.

Як повідомлялося, в російському Бєлгороді вночі 3 липня пролунали потужні вибухи. У центрі міста почалася пожежа.

Пізніше влада Бєлгорода заявила, що внаслідок нічних вибухів у місті загинули троє людей, постраждали ще четверо.

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