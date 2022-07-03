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Власти Белгорода сообщили о погибших и разрушениях после "работы ПВО"

Новина українською →
Белгород, Воскресенье 03 июля 2022 07:07
Власти Белгорода сообщили о погибших и разрушениях после "работы ПВО" Фото: власти Белгорода сообщили о погибших и разрушениях после "работы ПВО" (t.me/belgorod01)
Автор: Артур Родивилов

Власти Белгороде заявили, что в результате ночных взрывов в городе погибли три человека, пострадали еще четверо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По словам губернатора Вячеслава Гладков, были повреждены 11 многоквартирных домов и не меньше 39 частных.

Предварительно повреждены 50 домов. Из них пять частных домов разрушены полностью.

Губернатор не приводит причин взрывов в городе.

Ранее ночью Гладков в соцсети сообщал, что в городе была "серия громких звуков", и предположил, что это связано с "работой системы противовоздушной обороны". О "работе ПВО" также писали РосСМИ со ссылкой на корреспондентов и местных жителей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский опровергал причастность украинских сил к инцидентам в Белгороде, заявляя, что Киев никогда не применял оружие для атак на Россию на ее территории.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов позже сообщил, что россияне должны привыкать к провокациям своих же военных, как произошло в Белгороде. При этом украинская сторона не может комментировать домыслы о своей причастности к этому.

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