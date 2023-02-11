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РФ наростила кількість кораблів у Чорному морі: скільки "Калібрів" напоготові

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Україна, Субота 11 лютого 2023 15:58
РФ наростила кількість кораблів у Чорному морі: скільки "Калібрів" напоготові Фото: Наталія Гуменюк (facebook com natusya humenyuk)
Автор: Дмитро Браславський

Росія сьогодні, 11 лютого, вивела у Чорне море більше десятка кораблів. На бойовому чергуванні знаходяться вже три ракетоносії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ворог продовжує нарощувати корабельне угруповання. В Чорному морі вже 14 кораблів, оскільки шторм зменшився і вже не впливає на морехідність", - йдеться у заяві.

Гуменюк повідомила, що росіяни повернули і ракетоносії, зараз їх 3.

"Загальний удар "Калібрів" може складати наразі до півтора десятка ракет, враховуючи, що під час останньої атаки вони частину ракет використали", - додала Гуменюк.

Сьогодні повідомлялось, що Росія сьогодні, 11 лютого, вивела у Чорне море більше десятка кораблів. На бойовому чергуванні знаходяться два ракетоносії.

Раніше військові припускали, що окупанти можуть готуватися до завдання нових ракетних ударів по Україні, на що вказують і їхні маневри в морі.

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