РФ наростила кількість кораблів у Чорному морі: скільки "Калібрів" напоготові

Росія сьогодні, 11 лютого, вивела у Чорне море більше десятка кораблів. На бойовому чергуванні знаходяться вже три ракетоносії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ворог продовжує нарощувати корабельне угруповання. В Чорному морі вже 14 кораблів, оскільки шторм зменшився і вже не впливає на морехідність", - йдеться у заяві.

Гуменюк повідомила, що росіяни повернули і ракетоносії, зараз їх 3.

"Загальний удар "Калібрів" може складати наразі до півтора десятка ракет, враховуючи, що під час останньої атаки вони частину ракет використали", - додала Гуменюк.