РФ нарастила количество кораблей в Черном море: сколько "Калибров" наготове

Россия сегодня, 11 февраля, вывела в Черное море более десятка кораблей. На боевом дежурстве находятся уже три ракетоносителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Враг продолжает наращивать корабельную группировку. В Черном море уже 14 кораблей, поскольку шторм уменьшился и уже не влияет на мореходность", - говорится в заявлении.

Гуменюк сообщила, что россияне вернули и ракетоносители, сейчас их 3.

"Общий удар "Калибров" может составлять до полутора десятков ракет, учитывая, что во время последней атаки они часть ракет использовали", - добавила Гуменюк.