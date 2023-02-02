РФ може готуватися до нової ракетної атаки. Гуменюк сказала, що на це вказує

Російські війська можуть готуватися до завдання нового ракетного удару по Україні. На це вказують маневри ворога в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Наразі корабельне угрупування продовжує маневри і переформатування. Ми спостерігаємо, що зменшилась загальна кількість корабельного угруповування. На цей момент - це 10 одиниць, серед яких залишився лише один надводний ракетоносій, решта ж зайшли в пункти базування, що може свідчити, скоріш за все, про певну підготовку", - розповіла Гуменюк.

Оскільки, як пояснила вона, вже не раз спостерігалася така послідовність дій окупантів.

"Вони певний час грають м'язами в морі, демонструють свою присутність і контроль ситуації, а потім заходять в пункти базування, як правило, готуючись до маневрів щодо масованого ракетного удару", - зазначила Гуменюк.

При цьому вона зазначила, що цього разу шторм не заважає ворогові тримати кораблі на бойовому чергуванні в морі, що вчергове може свідчити про підготовку РФ.

На уточнююче питання, чи готуються росіяни до чергового ракетного удару, вона відповіла: "Цілком імовірно".

Нагадаємо, що в останнє масовану ракетну атаку РФ вела по Україні 26 січня, тоді ворог бив по нашій країні десятками ракет. Сили ППО успішно відпрацювали, але були влучання по об'єктах енергетики в кількох регіонах.

Додамо, як раніше повідомляли в українській розвідці, Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет.

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