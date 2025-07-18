РФ нарощує підривну діяльність проти критичної інфраструктури Європи, - розвідка

За даними розвідки, за період 2014-2024 років задокументовано понад 200 інцидентів - від саботажу і дезінформації до кібератак та електронного глушіння GPS.

Понад 86 % із них сталися після 2022 року, а лише у 2024-му - у шість разів більше, ніж попереднього року.

Зазначається, що основними мішенями РФ залишаються енергетика, транспорт та зв’язок. З початку 2025 року зафіксовано атаки на підводні кабелі, об’єкти водопостачання, та спроби впливу на повітряні перевезення на території країн ЄС.

Активність російських агентів має системний характер: у середньому 20 країн щорічно зазнавали нападів у 2022-2024 роках. Найчастіше атак зазнають держави, що активно підтримують Україну - зокрема Польща, країни Балтії, Фінляндія, Німеччина, Велика Британія та Норвегія.

Мета операцій країни-агресора - провокування внутрішніх проблем для послаблення європейської солідарності та зменшення підтримки Києва.