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РФ наращивает подрывную деятельность против критической инфраструктуры Европы, - разведка

Фото: Россия наращивает подрывную деятельность против критической инфраструктуры Европы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Количество гибридных атак России в странах Европы стремительно возросло после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.

По данным разведки, за период 2014-2024 годов задокументировано более 200 инцидентов - от саботажа и дезинформации до кибератак и электронного глушения GPS.

Более 86 % из них произошли после 2022 года, а только в 2024-м - в шесть раз больше, чем в предыдущем году.

Отмечается, что основными мишенями РФ остаются энергетика, транспорт и связь. С начала 2025 года зафиксированы атаки на подводные кабели, объекты водоснабжения, и попытки влияния на воздушные перевозки на территории стран ЕС.

Активность российских агентов имеет системный характер: в среднем 20 стран ежегодно подвергались нападениям в 2022-2024 годах. Чаще всего атакам подвергаются государства, активно поддерживающие Украину - в частности Польша, страны Балтии, Финляндия, Германия, Великобритания и Норвегия.

Цель операций страны-агрессора - провоцирование внутренних проблем для ослабления европейской солидарности и уменьшения поддержки Киева.

 

Гибридные атаки России

Напомним, чешская разведка назвала 2024 год одним из самых опасных для безопасности страны из-за активности России. Речь идет о кибератаках, дезинформации, шпионаже и попытках саботажа.

Также ранее мы сообщали, что немецкий Бундесвер находится под ударом кибератак почти ежедневно. В Германии фиксируют российский след.

В то же время разведслужбы по всей Европе уже готовятся к новым вызовам после завершения войны в Украине, в частности к возможному наплыву украинских ветеранов и риску попадания оружия в руки преступников.

Также разведка Чехии предупреждала, что Россия Китай и Иран представляют угрозу для безопасности Европы. Разведчики считают, что мир балансирует на грани глобального конфликта.

Также ранее сообщалось, что Евросоюз может создать новое независимое агентство для противодействия российской дезинформации и вмешательству в выборы.

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