РФ наращивает подрывную деятельность против критической инфраструктуры Европы, - разведка

По данным разведки, за период 2014-2024 годов задокументировано более 200 инцидентов - от саботажа и дезинформации до кибератак и электронного глушения GPS.

Более 86 % из них произошли после 2022 года, а только в 2024-м - в шесть раз больше, чем в предыдущем году.

Отмечается, что основными мишенями РФ остаются энергетика, транспорт и связь. С начала 2025 года зафиксированы атаки на подводные кабели, объекты водоснабжения, и попытки влияния на воздушные перевозки на территории стран ЕС.

Активность российских агентов имеет системный характер: в среднем 20 стран ежегодно подвергались нападениям в 2022-2024 годах. Чаще всего атакам подвергаются государства, активно поддерживающие Украину - в частности Польша, страны Балтии, Финляндия, Германия, Великобритания и Норвегия.

Цель операций страны-агрессора - провоцирование внутренних проблем для ослабления европейской солидарности и уменьшения поддержки Киева.