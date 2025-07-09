Бундесвер під ударом кібератак: у Німеччині фіксують російський слід
Кібератаки на німецькі збройні сили - Бундесвер відбуваються майже щодня. Хоча поки серйозних втрат вдається уникнути завдяки сучасним технічним засобам і кваліфікованим фахівцям, загроза зростає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
Особливо тривожними стали два інциденти у червні, про які повідомили німецькі медіа WDR, NDR і Süddeutsche Zeitung.
У середині місяця постраждала компанія з Гессена, яка забезпечує супутниковий зв’язок для Бундесверу.
Через атаку шкідливого програмного забезпечення-вимагача загроза витоку секретної інформації була реальна.
Попередньо вважається, що оперативний трафік і внутрішні мережі Міністерства оборони не зазнали шкоди. Розслідування ведуть кримінальні поліції Гессена та Північного Рейну-Вестфалії.
Ще один інцидент торкнувся інженерної фірми в Нижній Саксонії, яка працює над проектами для Оперативного командування Бундесверу.
Компанія має доступ до засекречених документів, зокрема "Оперативного плану Німеччини", що регламентує оборону країни у разі війни. Хакери, ймовірно, пов’язані з російськими кіберзлочинцями.
Кіберзагрози з боку РФ
Німецькі служби безпеки фіксують посилення співпраці між кримінальними хакерами та "хактивістами", підконтрольними російським спецслужбам.
Цей симбіоз дозволяє ефективніше вести кібершпигунство, зокрема у стратегічних сферах: критичній інфраструктурі, обороні, наукових установах та політичних організаціях.
З початку війни Росії проти України 2022 року кількість масштабних кібератак на західні системи зросла. Часто застосовуються DDoS-атаки, фішинг і шкідливе програмне забезпечення, спрямоване на викрадення даних і саботаж.
Цифровий фронт стає ключовим у гібридній війні, про що неодноразово заявляли представники німецької влади, включно з канцлером Фрідріхом Мерцом.
Нацбезпека в кіберпросторі забезпечується Центром кібербезпеки Бундесверу, створеним у 2017 році, а також Федеральним управлінням військової контррозвідки.
Вони постійно протистоять новим загрозам і розслідують інциденти. Водночас офіційне доведення причетності Росії складне через ретельне приховування слідів у цифровому просторі.
Нинішні події ще раз підкреслюють, що війна у кіберпросторі - це не просто кримінальні атаки, а складна гібридна загроза, що тісно пов’язана з реальними бойовими діями.
Хакерські атаки РФ
Раніше цього місяця стало відомо, що Євросоюз може створити нову незалежну агенцію для протидії російській дезінформації та втручанню у вибори.
Як заявив шведський депутат Європарламенту Томас Тобе, це має бути незалежний центр для швидкого реагування інформаційні атаки Кремля.
Водночас, сайт РБК-Україна продовжують атакувати хакери. Станом на 3 липня були ознаки російського сліду.
Крім того, минулого року у польському виданні РАР двічі було опубліковано новину про нібито початок проведення "часткової мобілізації для відправлення військ до України".
ЗМІ та влада країни заявили, що це була кібератака з боку Росії.
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