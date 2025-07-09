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Бундесвер під ударом кібератак: у Німеччині фіксують російський слід

Середа 09 липня 2025 10:37
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Бундесвер під ударом кібератак: у Німеччині фіксують російський слід Фото: Бундесвер потерпає від масштабних цифрових загроз з боку Росії (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Кібератаки на німецькі збройні сили - Бундесвер відбуваються майже щодня. Хоча поки серйозних втрат вдається уникнути завдяки сучасним технічним засобам і кваліфікованим фахівцям, загроза зростає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Особливо тривожними стали два інциденти у червні, про які повідомили німецькі медіа WDR, NDR і Süddeutsche Zeitung.

У середині місяця постраждала компанія з Гессена, яка забезпечує супутниковий зв’язок для Бундесверу.

Через атаку шкідливого програмного забезпечення-вимагача загроза витоку секретної інформації була реальна.

Попередньо вважається, що оперативний трафік і внутрішні мережі Міністерства оборони не зазнали шкоди. Розслідування ведуть кримінальні поліції Гессена та Північного Рейну-Вестфалії.

Ще один інцидент торкнувся інженерної фірми в Нижній Саксонії, яка працює над проектами для Оперативного командування Бундесверу.

Компанія має доступ до засекречених документів, зокрема "Оперативного плану Німеччини", що регламентує оборону країни у разі війни. Хакери, ймовірно, пов’язані з російськими кіберзлочинцями.

Кіберзагрози з боку РФ

Німецькі служби безпеки фіксують посилення співпраці між кримінальними хакерами та "хактивістами", підконтрольними російським спецслужбам.

Цей симбіоз дозволяє ефективніше вести кібершпигунство, зокрема у стратегічних сферах: критичній інфраструктурі, обороні, наукових установах та політичних організаціях.

З початку війни Росії проти України 2022 року кількість масштабних кібератак на західні системи зросла. Часто застосовуються DDoS-атаки, фішинг і шкідливе програмне забезпечення, спрямоване на викрадення даних і саботаж.

Цифровий фронт стає ключовим у гібридній війні, про що неодноразово заявляли представники німецької влади, включно з канцлером Фрідріхом Мерцом.

Нацбезпека в кіберпросторі забезпечується Центром кібербезпеки Бундесверу, створеним у 2017 році, а також Федеральним управлінням військової контррозвідки.

Вони постійно протистоять новим загрозам і розслідують інциденти. Водночас офіційне доведення причетності Росії складне через ретельне приховування слідів у цифровому просторі.

Нинішні події ще раз підкреслюють, що війна у кіберпросторі - це не просто кримінальні атаки, а складна гібридна загроза, що тісно пов’язана з реальними бойовими діями.

Хакерські атаки РФ

Раніше цього місяця стало відомо, що Євросоюз може створити нову незалежну агенцію для протидії російській дезінформації та втручанню у вибори.

Як заявив шведський депутат Європарламенту Томас Тобе, це має бути незалежний центр для швидкого реагування інформаційні атаки Кремля.

Водночас, сайт РБК-Україна продовжують атакувати хакери. Станом на 3 липня були ознаки російського сліду.

Крім того, минулого року у польському виданні РАР двічі було опубліковано новину про нібито початок проведення "часткової мобілізації для відправлення військ до України".

ЗМІ та влада країни заявили, що це була кібератака з боку Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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