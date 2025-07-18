РФ нарощує підривну діяльність проти критичної інфраструктури Європи, - розвідка
Кількість гібридних атак Росії в країнах Європи стрімко зросла після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки України.
За даними розвідки, за період 2014-2024 років задокументовано понад 200 інцидентів - від саботажу і дезінформації до кібератак та електронного глушіння GPS.
Понад 86 % із них сталися після 2022 року, а лише у 2024-му - у шість разів більше, ніж попереднього року.
Зазначається, що основними мішенями РФ залишаються енергетика, транспорт та зв’язок. З початку 2025 року зафіксовано атаки на підводні кабелі, об’єкти водопостачання, та спроби впливу на повітряні перевезення на території країн ЄС.
Активність російських агентів має системний характер: у середньому 20 країн щорічно зазнавали нападів у 2022-2024 роках. Найчастіше атак зазнають держави, що активно підтримують Україну - зокрема Польща, країни Балтії, Фінляндія, Німеччина, Велика Британія та Норвегія.
Мета операцій країни-агресора - провокування внутрішніх проблем для послаблення європейської солідарності та зменшення підтримки Києва.
Гібридні атаки Росії
Нагадаємо, чеська розвідка назвала 2024 рік одним із найнебезпечніших для безпеки країни через активність Росії. Йдеться про кібератаки, дезінформацію, шпигунство та спроби саботажу.
Також раніше ми повідомляли, що німецький Бундесвер перебуває під ударом кібератак майже щодня. У Німеччині фіксують російський слід.
Водночас розвідслужби по всій Європі вже готуються до нових викликів після завершення війни в Україні, зокрема до можливого напливу українських ветеранів та ризику потрапляння зброї до рук злочинців.
Також розвідка Чехії попереджала, що Росія Китай та Іран становлять загрозу для безпеки Європи. Розвідники вважають, що світ балансує на межі глобального конфлікту.
Також раніше повідомлялося, що Євросоюз може створити нову незалежну агенцію для протидії російській дезінформації та втручанню у вибори.
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