РФ напередодні виборів посилює військовий тиск в Україні, - президент Чехії

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на České noviny .

Росія не слабкий противник

За словами президента Чехії, необхідно реалістично дивитися на війну в Україні, а не надто оптимістично, в рожевих окулярах, як це часто траплялося досі.

"Росія безумовно не простий і не слабкий противник. Росія поводиться агресивно, неосвічено. Ми маємо спробувати змусити Україну зіграти найкращий результат і за можливості зберегти підтримку демократичного світу", - сказав Павел.

Реакція на слова Лаврова

Павло назвав верхом зарозумілості заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який визнав, що Росія може мати справу з Україною за умови, що нинішнє українське керівництво зникне зі сцени.

"Країна, яка вторгається у свого суверенного сусіда, окупує частину його території на два роки, руйнує більшу частину його інфраструктури, вбиває десятки тисяч своїх людей, заявляє, що готова вести переговори, якщо позбудеться свого керівництва, законно обраного за демократичних умов", - сказав Павел.

Тиск РФ посилиться напередодні виборів

Президент Чехії очікує, що російський військовий тиск посилиться, оскільки РФ прагне домогтися великих територіальних завоювань напередодні президентських виборів, які відбудуться на початку весни.

"Навіть якщо не можна очікувати, що у президента Володимира Путіна з'явиться на виборах серйозний суперник, який може йому загрожувати, йому теж необхідно продемонструвати виборцям рішучість і результат, що принесе Україні більше втрат", - сказав Павел.

Важливо допомагати Україні

За його словами, мета не в тому, щоб перестати підтримувати Україну і повірити, що це покладе край війні. Але він вважає, що за більш значного успіху Росія відчула б підтвердження в тому, що діяла правильно і всього можна досягти силою.

Тому Павел вважає, що важливо допомогти Україні досягти максимально можливого результату.

"А коли ситуація дійде до того, що жодна зі сторін не зможе домогтися подальших результатів, тоді можна буде чинити тиск, щоб якісь переговори відбулися. Але поки що жодна зі сторін не думає, що опиниться в такій ситуації", - підсумував президент.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомив, що українські військові відбили 16 атак противника на Авдіївському напрямку, продовжили заходи з розширення плацдарму на Херсонському напрямку. Ракетні війська вразили 2 засоби ППО противника.

А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ситуація на фронті в Україні залишається важкою, зокрема, через брак боєприпасів, а також систем ППО та ракет до них. За його словами, зараз вона, можливо, навіть серйозніша, ніж була майже два роки тому.