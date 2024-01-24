Кулеба про ситуацію на фронті: можливо, навіть серйозніша, ніж була два роки тому

Ситуація на фронті в Україні залишається важкою, зокрема, через нестачу боєприпасів, а також систем ППО і ракет до них. Зараз вона, можливо, навіть серйозніша, ніж була майже два роки тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в інтерв'ю Bild .

"Ситуація дуже серйозна, можливо, навіть серйозніша, ніж вона була з моменту початку російського вторгнення майже два роки тому", - сказав Кулеба.

Він також зазначив, що масований ракетний удар вранці 23 січня є свідченням того, що Україні необхідно більше систем протиповітряної оборони та ракет до них.

"Хоча Україна значно збільшила своє виробництво і продовжуватиме це робити, ми, як і раніше, бачимо, що західна оборонна промисловість не здатна виробляти достатню кількість продукції", - додав міністр.

За його словами, потреби України "не відповідають оборонним потребам" західних країн.

Потреби ЗСУ

Міністр оборони Україна Рустем Умєров на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" 23 січня розповів, що потрібно ЗСУ для здійснення прориву на фронті.

За його словами, достатні обсяги техніки та боєприпасів, технічного обслуговування та запасних частин "є критично важливою складовою успіху".

"Але для прориву потрібні інновації та значний технологічний прогрес. Саме тому у 2024 році оборонні технології матимуть центральну роль у порядку денному Міністерства оборони", - зазначив міністр.

Також Умєров висловив вдячність усім країнам-партнерам, які підтримують Сили оборони України, зокрема, у розвитку коаліцій спроможностей. Водночас він наголосив на критичній необхідності нарощувати довгострокові пакети військової допомоги.