РФ накануне выборов усиливает военное давление в Украине, - президент Чехии

Россия не слабый противник

По словам президента Чехии, необходимо реалистично смотреть на войну в Украине, а не слишком оптимистично, в розовых очках, как это часто случалось до сих пор.

"Россия определенно не простой и не слабый противник. Россия ведет себя агрессивно, необразованно. Мы должны попытаться заставить Украину сыграть лучший результат и по возможности сохранить поддержку демократического мира", - сказал Павел.

Реакция на слова Лаврова

Павел назвал верхом высокомерия заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который признал, что Россия может иметь дело с Украиной при условии, что нынешнее украинское руководство исчезнет со сцены.

"Страна, которая вторгается в своего суверенного соседа, оккупирует часть его территории на два года, разрушает большую часть его инфраструктуры, убивает десятки тысяч своих людей, заявляет, что готова вести переговоры, если избавится от своего руководства, законно избранного при демократических условиях", - сказал Павел.

Давление РФ усилится в преддверии выборов

Президент Чехии ожидает, что российское военное давление усилится, поскольку РФ стремится добиться больших территориальных завоеваний в преддверии президентских выборов, которые состоятся в начале весны.

"Даже если нельзя ожидать, что у президента Владимира Путина появится на выборах серьезный соперник, который может ему угрожать, ему тоже необходимо продемонстрировать избирателям решимость и результат, что принесет Украине больше потерь", - сказал Павел.

Важно помогать Украине

По его словам, цель не в том, чтобы перестать поддерживать Украину и поверить, что это положит конец войне. Но он считает, что при более значительном успехе Россия почувствовала бы подтверждение в том, что действовала правильно и всего можно достичь силой.

Поэтому Павел считает, что важно помочь Украине достичь максимально возможного результата.

"А когда ситуация дойдет до того, что ни одна из сторон не сможет добиться дальнейших результатов, тогда можно будет оказывать давление, чтобы какие-то переговоры состоялись. Но пока ни одна из сторон не думает, что окажется в такой ситуации", - подытожил президент.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщил, что украинские военные отразили 16 атак противника на Авдеевском направлении, продолжили меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении. Ракетные войска поразили 2 средства ПВО противника.

А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация на фронте в Украине остается тяжелой, в частности, из-за нехватки боеприпасов, а также систем ПВО и ракет к ним. По его словам, сейчас она, возможно, даже более серьезная, чем была почти два года назад.