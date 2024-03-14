РФ завдала авіаудари по радіотехнічним об'єктам Сумської області: можливі перебої зі зв'язком

"Тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі і Тростянці", - інформують в Сумській ОВА.

Зазначається, що внаслідок пошкоджень частина території області тимчасово не може приймати український телевізійний і радіосигнал. Також можливі перебої з мобільним зв'язком.

Наразі аналізуються наслідки та формуються плани з відновлення. Влада міста закликає не піддаватись паніці та інформаційним провокаціям ворога.

"Переходьте на альтернативні засоби комунікації, довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації”, - зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Варто зауважити, що також російські війська в ніч проти 14 березня атакували телевізійну інфраструктуру Харківської області.