UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ завдала авіаудари по радіотехнічним об'єктам Сумської області: можливі перебої зі зв'язком

Фото: РФ ударила по радіотехнічним об'єктам Сумської області (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Російські окупанти завдали ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічним об'єктам Сумської області. У зв'язку з цим у регіоні тимчасово недоступні українські радіо та телесигнал, також можливі перебої з мобільним зв'язком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сумської військової обласної адміністрації.

"Тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі і Тростянці", - інформують в Сумській ОВА.

Зазначається, що внаслідок пошкоджень частина території області  тимчасово не може приймати український телевізійний і радіосигнал. Також можливі перебої з мобільним зв'язком.

Наразі аналізуються наслідки та формуються плани з відновлення. Влада міста закликає не піддаватись паніці та інформаційним провокаціям ворога.

"Переходьте на альтернативні засоби комунікації, довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації”, - зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Варто зауважити, що також російські війська в ніч проти 14 березня атакували телевізійну інфраструктуру Харківської області.

Нещодавні атаки РФ по Сумській області

Нагадаємо, сьогодні внаслідок ворожого обстрілу у Сумській області відключилась високовольтна лінія 330 кВ НЕК "Укренерго" - виявлено обрив проводу.

Також ми повідомляли, що у Сумах оголосили траур за загиблими внаслідок атаки росіян 13 березня. На місці трагедії ще розбирають завали, під ними можуть бути люди.

Відомо, що після атаки РФ по багатоповерхівці в Сумах 13 березня рятувальники деблокували тіла двох загиблих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область