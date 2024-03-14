РФ нанесла авиаудары по радиотехническим объектам Сумской области: возможны перебои со связью

Российские оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары по радиотехническим объектам Сумской области. В с этим в регионе временно недоступны украинские радио и телесигнал, также возможны перебои с мобильной связью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумской военной областной администрации.
"Временно выведены из строя передатчики телерадиовещания в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце", - информируют в Сумской ОВА.
Отмечается, что в результате повреждений часть территории области временно не может принимать украинский телевизионный и радиосигнал. Также возможны перебои с мобильной связью.
На данный момент анализируются последствия и формируются планы восстановления. Власти города призывают не поддаваться панике и информационным провокациям врага.
"Переходите на альтернативные средства коммуникации, доверяйте только проверенным источникам информации", - отметил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.
Стоит отметить, что также российские войска в ночь на 14 марта атаковали телевизионную инфраструктуру Харьковской области.
Напомним, сегодня в результате вражеских обстрелов в Сумской области отключилась высоковольтная линия 330 кВ НЭК "Укрэнерго" - обнаружен обрыв провода.
Также мы сообщали, что в Сумах объявили траур по погибшим в результате атаки россиян 13 марта. На месте трагедии еще разбирают завалы, под ними могут находиться люди.
Известно, что после атаки РФ по многоэтажке в Сумах 13 марта спасатели деблокировали тела двух погибших.
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