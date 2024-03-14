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РФ нанесла авиаудары по радиотехническим объектам Сумской области: возможны перебои со связью

Фото: РФ ударила по радиотехническим объектам Сумской области (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Российские оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары по радиотехническим объектам Сумской области. В с этим в регионе временно недоступны украинские радио и телесигнал, также возможны перебои с мобильной связью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумской военной областной администрации.

"Временно выведены из строя передатчики телерадиовещания в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце", - информируют в Сумской ОВА.

Отмечается, что в результате повреждений часть территории области временно не может принимать украинский телевизионный и радиосигнал. Также возможны перебои с мобильной связью.

На данный момент анализируются последствия и формируются планы восстановления. Власти города призывают не поддаваться панике и информационным провокациям врага.

"Переходите на альтернативные средства коммуникации, доверяйте только проверенным источникам информации", - отметил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

Стоит отметить, что также российские войска в ночь на 14 марта атаковали телевизионную инфраструктуру Харьковской области.

Недавние атаки РФ по Сумской области

Напомним, сегодня в результате вражеских обстрелов в Сумской области отключилась высоковольтная линия 330 кВ НЭК "Укрэнерго" - обнаружен обрыв провода.

Также мы сообщали, что в Сумах объявили траур по погибшим в результате атаки россиян 13 марта. На месте трагедии еще разбирают завалы, под ними могут находиться люди.

Известно, что после атаки РФ по многоэтажке в Сумах 13 марта спасатели деблокировали тела двух погибших.

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Сумская область