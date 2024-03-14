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РФ завдала авіаудари по радіотехнічним об'єктам Сумської області: можливі перебої зі зв'язком

Сумська область , Четвер 14 березня 2024 11:08
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РФ завдала авіаудари по радіотехнічним об'єктам Сумської області: можливі перебої зі зв'язком Фото: РФ ударила по радіотехнічним об'єктам Сумської області (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Російські окупанти завдали ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічним об'єктам Сумської області. У зв'язку з цим у регіоні тимчасово недоступні українські радіо та телесигнал, також можливі перебої з мобільним зв'язком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сумської військової обласної адміністрації.

"Тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі і Тростянці", - інформують в Сумській ОВА.

Зазначається, що внаслідок пошкоджень частина території області тимчасово не може приймати український телевізійний і радіосигнал. Також можливі перебої з мобільним зв'язком.

Наразі аналізуються наслідки та формуються плани з відновлення. Влада міста закликає не піддаватись паніці та інформаційним провокаціям ворога.

"Переходьте на альтернативні засоби комунікації, довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації”, - зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Варто зауважити, що також російські війська в ніч проти 14 березня атакували телевізійну інфраструктуру Харківської області.

Нещодавні атаки РФ по Сумській області

Нагадаємо, сьогодні внаслідок ворожого обстрілу у Сумській області відключилась високовольтна лінія 330 кВ НЕК "Укренерго" - виявлено обрив проводу.

Також ми повідомляли, що у Сумах оголосили траур за загиблими внаслідок атаки росіян 13 березня. На місці трагедії ще розбирають завали, під ними можуть бути люди.

Відомо, що після атаки РФ по багатоповерхівці в Сумах 13 березня рятувальники деблокували тіла двох загиблих.

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