РФ завдала авіаудари по радіотехнічним об'єктам Сумської області: можливі перебої зі зв'язком
Російські окупанти завдали ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічним об'єктам Сумської області. У зв'язку з цим у регіоні тимчасово недоступні українські радіо та телесигнал, також можливі перебої з мобільним зв'язком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сумської військової обласної адміністрації.
"Тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі і Тростянці", - інформують в Сумській ОВА.
Зазначається, що внаслідок пошкоджень частина території області тимчасово не може приймати український телевізійний і радіосигнал. Також можливі перебої з мобільним зв'язком.
Наразі аналізуються наслідки та формуються плани з відновлення. Влада міста закликає не піддаватись паніці та інформаційним провокаціям ворога.
"Переходьте на альтернативні засоби комунікації, довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації”, - зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.
Варто зауважити, що також російські війська в ніч проти 14 березня атакували телевізійну інфраструктуру Харківської області.
Нещодавні атаки РФ по Сумській області
Нагадаємо, сьогодні внаслідок ворожого обстрілу у Сумській області відключилась високовольтна лінія 330 кВ НЕК "Укренерго" - виявлено обрив проводу.
Також ми повідомляли, що у Сумах оголосили траур за загиблими внаслідок атаки росіян 13 березня. На місці трагедії ще розбирають завали, під ними можуть бути люди.
Відомо, що після атаки РФ по багатоповерхівці в Сумах 13 березня рятувальники деблокували тіла двох загиблих.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.