РФ намерена увеличить военное присутствие в Беларуси до 30 тысяч военных, - постпред США

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия намерена увеличить свое военное присутствие в Беларуси до 30 тысяч военнослужащих. В частности, это может произойти в ближайшие несколько недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совбеза ООН .

"После развертывания около 5 тысяч военнослужащих в Беларуси мы видим свидетельства того, что Россия собирается расширить свое присутствие до более чем 30 000 военнослужащих на белорусской границе с Украиной к началу февраля, - заявила Томас-Гринфилд.

При этом она подчеркнула, что российские военные будут находиться "к северу от Киева, менее чем в двух часах езды".