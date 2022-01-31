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РФ намерена увеличить военное присутствие в Беларуси до 30 тысяч военных, - постпред США

Автор: Валерия Полищук

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия намерена увеличить свое военное присутствие в Беларуси до 30 тысяч военнослужащих. В частности, это может произойти в ближайшие несколько недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совбеза ООН.

"После развертывания около 5 тысяч военнослужащих в Беларуси мы видим свидетельства того, что Россия собирается расширить свое присутствие до более чем 30 000 военнослужащих на белорусской границе с Украиной к началу февраля, - заявила Томас-Гринфилд.

При этом она подчеркнула, что российские военные будут находиться "к северу от Киева, менее чем в двух часах езды".

Напомним, постпред США заявила, что РФ угрожала военными действиями, если ее требования по "гарантиям безопасности" не будут выполнены.

Кроме того, ранее сообщалось, что постпред РФ при ООН Василий Небензя покинул заседание Совбеза ООН. По его словам, у него встреча с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

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