РФ має намір збільшити військову присутність у Білорусі до 30 тисяч військових, - постпред США

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія має намір збільшити свою військову присутність в Білорусі до 30 тисяч військовослужбовців. Зокрема, це може статися в найближчі кілька тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Радбезу ООН .

"Після розгортання близько 5 тисяч військовослужбовців в Білорусі ми бачимо свідчення того, що Росія збирається розширити свою присутність до більш ніж 30 000 військовослужбовців на білоруському кордоні з Україною до початку лютого, - заявила Томас-Грінфілд.

При цьому вона підкреслила, що російські військові будуть перебувати "на північ від Києва, менш ніж у двох годинах їзди".