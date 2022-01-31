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Россия угрожала военными действиями, если ее требования не выполнят, - постпред США

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Нью-Йорк, Понедельник 31 января 2022 18:01
Россия угрожала военными действиями, если ее требования не выполнят, - постпред США Фото: Линда Томас-Гринфилд, постпред США при ООН (flickr.com/elliottschool)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия угрожала военными действиями, если ее требования по так называемым "гарантиям безопасности" не будут выполнены. Москва направила в Беларусь войска, в том числе спецподразделения и баллистические ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Линды Томас-Гринфилд на заседании Совбеза ООН.

"Ситуация в Европе достигла опасной точки и ставки для Украины и каждой страны-члена ООН стали очень высокими. Действия России наносят удар в самое сердце устава организации", - сказала дипломат.

Она добавила, что сегодняшнее заседание Совбеза ООН важно, поскольку российская агрессия угрожает не только Украине, но и Европе, а также всему международному порядку.

"Мы продолжаем надеяться, что Россия выберет путь дипломатии, а не конфликта в Украине. Однако мы не можем просто сидеть и ждать", - добавила Томас-Гринфилд.

По ее словам, Россия собрала возле украинской границы более 100 тысяч военных, которые подготовлены к проведению наступательных операций. Постпред отметила, что такое скопление войск в Европе - самое крупное за десятилетия.

Томас-Гринфилд обратила внимание на концентрацию российских войск в Беларуси. Дипломат уточнила, что Россия направила на белорусскую территорию около пяти тысяч военных с баллистическими ракетами среднего радиуса действия, подразделения спецназа и системы ПВО.

"В последнее время Россия угрожает предпринять военные действия, если ее требования не будут выполнены. Если Россия вторгнется в Украину, то последствия будут чудовищными", - добавила дипломат.

В конце своего выступления Томас-Гринфилд заявила, что США не хотят вооруженного конфликта, но настроены решительно, если Россия вторгнется в Украину.

Напомним, сегодня, 31 января, проходит заседание Совета безопасности ООН по Украине. Его инициировали США на фоне угрозы российского вторжения.

Отметим, Россия и Китай выступили против его проведения.

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