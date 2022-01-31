"Это не демарш". Постпред России покинул заседание Совета Безопасности ООН: причина

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя покинул заседание Совета Безопасности ООН. Якобы, из-за встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совбеза ООН .

Сразу после того, как Небензя покинул заседание - слово было передано представителю Украины при ООН Сергею Кислице.

"Мы не могли перенести эту встречу из-за плотного графика генсекретаря. Я должен идти", - заявил Небензя.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Российская Федерация угрожала военными действиями, если ее требования по "гарантиям безопасности" не будут выполнены.

Также РБК-Украина сообщало, что постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь выступил против заседания Совета Безопасности.